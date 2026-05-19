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बलौदाबाजार आगजनी कांड: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना प्रमुख अमित बघेल की जमानत याचिका हाई कोर्ट से खारिज

​जमानत याचिका खारिज होने का सबसे बड़ा और तकनीकी कारण आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा. राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट के सामने डेटा पेश किया, जिसे देखकर अदालत ने माना कि ये आदतन कानून तोड़ने वाले लोग हैं. ​अमित बघेल के खिलाफ अलग-अलग थानों में कुल 17 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. ​अजय यादव के खिलाफ पहले से 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं. ​दिनेश कुमार वर्मा के खिलाफ 1 पुराना आपराधिक मामला दर्ज है.

​राज्य सरकार द्वारा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए आधिकारिक हलफनामे के अनुसार, इस हिंसा में सरकारी और निजी संपत्तियों को कुल 13 से 15 करोड़ का भारी नुकसान पहुंचाया गया. ​कलेक्टोरेट जैसी संवेदनशील जगह को फूंकने से पूरे बलौदाबाजार जिले की शांति, सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव बुरी तरह छिन्न-भिन्न हो गई थी, जिसे न्यायालय ने समाज के खिलाफ एक अक्षम्य अपराध माना.

​उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के पैरा नंबर 17 में बेहद सख्त टिप्पणियां की हैं. कोर्ट ने कहा कि आवेदकों (अमित बघेल और उनके साथियों) पर सामान्य प्रकृति का आरोप नहीं है. ​इन पर आरोप है कि इन्होंने जानबूझकर 7,000 से 8,000 लोगों की विशाल और आक्रामक भीड़ को उकसाया. जिसके कारण भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लिया और देखते ही देखते पूरा इलाका युद्ध के मैदान में बदल गया.

उच्च न्यायालय के इस कड़े फैसले के बाद अब यह साफ हो गया है कि करोड़ों की सरकारी संपत्ति को फूंकने और पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने के आरोपियों को फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा. न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया है कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया भीड़ को उकसाने और आपराधिक साजिश रचने के पर्याप्त और ठोस सबूत मौजूद हैं.

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे वीभत्स हिंसक घटनाओं में से एक बलौदाबाजार संयुक्त जिला कार्यालय (कलेक्टोरेट) और पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय आगजनी मामले में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय यादव और संगठन मंत्री दनेश कुमार वर्मा उर्फ मंडल की सभी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है





अमित बघेल का घटनास्थल पर न होने का दावा खारिज

​अमित बघेल के बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट के सामने कहा कि 10 जून 2024 को (घटना के दिन) दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे के बीच अमित बघेल बलौदाबाजार में थे ही नहीं. वे अपनी पत्नी ईश्वरी बघेल द्वारा संजय कुमार सोनी के नाम पर की जा रही एक जमीन की 'सेल डीड'के सिलसिले में उप-पंजीयक कार्यालय में मौजूद थे. हाई कोर्ट ने जब पुलिस की केस डायरी और सरकारी दस्तावेजों को खंगाला, तो उप-पंजीयक कार्यालय के रिकॉर्ड में उस समय अमित बघेल की उपस्थिति या हस्ताक्षर कहीं नहीं मिले. कोर्ट ने कहा कि यह कहानी पूरी तरह मनगढ़ंत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.

​बचाव पक्ष की दलील

​बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि इसी मामले के अन्य सह-आरोपियों जैसे नोविल कुमार नवरंग और जितेंद्र बंजारे को हाई कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है, इसलिए अमित बघेल और उनके साथियों को भी छोड़ दिया जाना चाहिए. जिसपर न्यायालय ने कहा कि नोविल कुमार नवरंग और अन्य का कोई भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था. जबकि अमित बघेल और अजय यादव के सिर पर दर्जनों मुकदमे हैं. इसलिए इन्हें उन शांत पृष्ठभूमि वाले आरोपियों के समकक्ष नहीं रखा जा सकता.





केस डायरी में दर्ज चश्मदीद अफसरों के बयान

​राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में विभिन्न तारीखों (25.03.2026 और 17.04.2026) पर हलफनामे दाखिल किए, जिसमें पुलिस के शीर्ष अधिकारियों और चश्मदीदों के मजिस्ट्रेट बयान शामिल थे. ​इंस्पेक्टर प्रणाली वैद्य (प्रभारी साइबर सेल) और इंस्पेक्टर लोकेश केवट (SHO सिमगा) ने अपने बयानों में स्पष्ट तौर पर कहा कि अमित बघेल और अजय यादव कलेक्टोरेट परिसर में भीड़ को सीधे तौर पर दिशा-निर्देश दे रहे थे और आगजनी के मुख्य सूत्रधार थे.

केसर पराग बंजार (इंस्पेक्टर, रिजर्व सेंटर) और शशांक सिंह (SHO, लावन) के मुताबिक, अमित बघेल और अजय यादव संयुक्त जिला कार्यालय (संयुक्त कलेक्टोरेट) के पास खड़े होकर लगातार उग्र नारे लगा रहे थे और भीड़ को सरकारी गाड़ियों को फूंकने के लिए उकसा रहे थे.

​निधि नाग (SDO-P, बलौदाबाजार), अजय झा (इंस्पेक्टर), नरेश दीवान (थाना प्रभारी) और ऊषा ठाकुर (रिजर्व इंस्पेक्टर) ने कहा अमित बघेल को बैरिकेड्स तोड़ने के लिए भीड़ का नेतृत्व करते हुए देखा था. इन्हीं की शह पर भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़े और अंदर घुसकर कलेक्टोरेट को आग लगाई.

घायल आरक्षक देवनारायण ध्रुव और अमन चैन तिर्की ने कोर्ट को बताया कि दनेश कुमार वर्मा उर्फ मंडल 10 जून 2024 को पूरी तरह से हिंसक गतिविधियों में शामिल था और पुलिस पर लाठी-डंडों से हमला करने वाली टोली की अगुवाई कर रहा था.





विभिन्न एफआईआर के अनुसार अपराध का विवरण

​बलौदाबाजार सिटी कोतवाली में इस पूरे कांड को लेकर कुल 13 एफआईआर दर्ज की गई है. हाई कोर्ट के आदेश पत्र में मुख्य रूप से इतने एफआईआर का उल्लेख किया गया है जिसमें आपराधिक साजिश के तहत पुलिस पर लाठियों, पत्थरों और लोहे की रॉड से हमला किया. एसपी कार्यालय और कलेक्टोरेट परिसर में खड़ी दर्जनों मोटरसाइकिलों, सरकारी गाड़ियों और निजी वाहनों को माचिस की तीलियों और पेट्रोल से फूंक दिया. पुलिस बल को जान से मारने की नीयत से घेरा गया.



एफआईआर नंबर 378/2024 में शिकायकर्ता अमित पाटले, थाना प्रभारी, भाटापारा,ग्रामीण के मुताबिक कॉल डिटेल्स और गवाहों के बयानों से साबित हुआ कि अमित बघेल, अजय यादव और दनेश कुमार वर्मा चक्रपाणि स्कूल चौक और तहसील कार्यालय के पास सक्रिय थे और उपद्रवियों की टुकड़ियों को कलेक्टोरेट की तरफ भेज रहे थे.



एफआईआर नंबर 383/2024 में ​शिकायतकर्ता निवेष कोरेटी, तहसीलदार, लावन का कहना है कि तहसीलदार लावन की निजी और सरकारी कार कार्यालय के बाहर खड़ी थी, उसे और उसके साथ खड़ी 4-5 अन्य गाड़ियों को अमित बघेल और अजय यादव के इशारे पर उपद्रवियों ने पूरी तरह जलाकर राख कर दिया. इसके अलावा कृषि विभाग के उप-निदेशक के कार्यालय और व्यावसायिक परिसरों में भी तोड़फोड़ की गई.





पुलिस कार्रवाई का रिकार्ड



​10 जून 2024: बलौदाबाजार में ऐतिहासिक हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई। तत्काल 13 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई.

​जून-जुलाई 2024: पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई करते हुए भीम आर्मी, कांग्रेस और क्रांति सेना के कई स्थानीय कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया.

​11 जनवरी 2026: पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण के बाद छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अजय यादव और संगठन मंत्री दिनेश कुमार वर्मा उर्फ मंडल को गिरफ्तार किया.

​14 जनवरी 2026: इस मामले की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल को बलौदाबाजार पुलिस रायपुर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके लाई.

​17 मार्च 2026: पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट (पूरक आरोप पत्र) दाखिल की.

​19 मई 2026: हाई कोर्ट ने अमित बघेल की ओर से दायर सभी चार जमानत याचिकाओं सहित अजय यादव और दिनेश वर्मा की याचिकाओं को पूर्णतः खारिज कर दिया.



अमित बघेल का पक्ष: "यह कांग्रेस-भाजपा का राजनीतिक षड्यंत्र"

​गिरफ्तारी के वक्त और कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान अमित बघेल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया. अमित बघेल ने कहा,​"मेरी गिरफ्तारी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित और एक गहरा षड्यंत्र है. घटना के डेढ़ साल बाद अचानक सरकार को होश आता है कि अमित बघेल इसमें अपराधी है? 10 जून 2024 को मैं बलौदाबाजार में जरूर मौजूद था, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने सतनामी समाज के आंदोलन का नैतिक समर्थन किया था. लेकिन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना कभी भी आगजनी और हिंसा का समर्थन नहीं करती. कलेक्टोरेट में जो भी आगजनी हुई, वह कांग्रेस और बीजेपी का मिलाजुला षड्यंत्र था, ताकि छत्तीसगढ़िया आंदोलन को बदनाम किया जा सके. दोनों पार्टियां मिलकर छत्तीसगढ़िया समाज को डुबाने का काम कर रही हैं."





पुलिस दावा, "हमारे पास हाईएस्ट लेवल के फॉरेंसिक सबूत मौजूद"

एसपी भावना गुप्ता ने कहा, "प्रकरण की विस्तृत जांच, तकनीकी विश्लेषण, फॉरेंसिक साक्ष्य के आधार पर अमित बघेल का प्रकरण में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य पाए गए है. पूर्व में भी दिनांक 11.01.2026 को उक्त मामले में संलिप्त छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एवं जोहार पार्टी से अजय यादव एवं दिनेश कुमार वर्मा उर्फ मंडल को भी गिरफ्तार किया गया था. आगजनी की घटना में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में पहचान कर, गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है."

एसपी भावना गुप्ता ने कहा, "प्रकरण की विवेचना एवं जांच क्रम में पुलिस ने अब तक लगभग 100 की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की कार्रवाई अब भी जारी है. आरोपी अमित बघेल को मिलाकर बलौदाबाजार में घटित तोड़फोड़ एवं आगजनी प्रकरण में अब तक कुल 203 आरोपियों को गिरफ्तारी की गई है. इस मामले में जो भी गिरफ्तारियां की जा रही हैं. सभी जो पहलू हैं इस केस से जुड़े हैं जो भी एक्सप्लेनर हैं वो सभी साक्ष्य इस केस में माननीय न्यायालय को दिए जाएंगे."

न्यायपालिका का रुख बेहद सख्त

बिलासपुर हाई कोर्ट के इस कड़े फैसले से यह साफ है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के खिलाफ न्यायपालिका का रुख बेहद सख्त है. हालांकि, हाई कोर्ट ने अपने आदेश के पैरा नंबर 19 में यह स्पष्ट कर दिया है कि जमानत खारिज करते समय कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां केवल जमानत के मूल्यांकन के लिए हैं. इसका असर निचली अदालत में चल रहे मुख्य मुकदमे के गुण-दोष पर नहीं पड़ेगा



​अब अमित बघेल के पास क्या रास्ता बचा

हाई कोर्ट से नियमित जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब अमित बघेल और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लीगल सेल के पास केवल एक ही रास्ता बचा है, वो इस आदेश को चुनौती देने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर सकते हैं. तब तक अमित बघेल और उनके शीर्ष सहयोगियों को रायपुर और बलौदाबाजार की जेलों में ही दिन काटने होंगे. इस फैसले के बाद बलौदाबाजार जिला प्रशासन और कलेक्टोरेट परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है.

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