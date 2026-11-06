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धान खरीदी में गड़बड़ी पर बलौदाबाजार प्रशासन का बड़ा एक्शन, 13 कर्मचारी खरीदी कार्य से बाहर; 9 प्रभारियों को सेवा से हटाया

बलौदाबाजार : खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी के दौरान लापरवाही पर बलौदाबाजार जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. धान खरीदी में गड़बड़ी और अनियमितता करने वाले कर्मचारियों पर एक्शन हुआ है. जिले के 13 धान उपार्जन केंद्रों के कंप्यूटर ऑपरेटरों और केंद्र प्रभारियों को इस वर्ष की धान खरीदी के काम से पृथक कर दिया गया है. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद धान खरीदी व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों में हड़कंप है.

खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि पिछले खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी के दौरान अप्रत्याशित कमी और अनियमितताएं सामने आई थी. जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ऐसे 9 उपार्जन केंद्र प्रभारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है, जबकि शेष 4 के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई की जा रही है.

प्रशासन की कार्रवाई जिन उपार्जन केंद्रों से जुड़े कर्मचारियों पर हुई है, उनमें मनोहरा, केसली, कामता, निपनिया, बिटकुली, खैरा, सिंगारपुर और कर्मदा धान खरीदी शामिल है. इसके अलावा छेरकापुर, खरतोरा, करहीबाजार और मोहभट्ठा धान खरीदी केंद्र भी इस लिस्ट में दर्ज है. इस सूची में धान खरीदी केंद्र छेरकापुर का नाम दो बार दर्ज हुआ है.

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

बलौदाबाजार में आगामी 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है. इसे देखते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को खरीदी केंद्रों में आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है. कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता सामने आने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कार्रवाई के बाद भी उठ रहे सवाल

13 कर्मचारियों को खरीदी कार्य से अलग करने की कार्रवाई के बीच यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि पिछले वर्ष सामने आई अनियमितताओं की प्रकृति क्या थी? किन केंद्रों में कितनी धान की कमी पाई गई थी और कितनी राशि की वसूली प्रस्तावित है? जिन केंद्रों पर अनियमितताएं सामने आईं, वहां व्यवस्था सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इस वर्ष धान खरीदी शुरू होने से पहले प्रशासन की यह कार्रवाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है.