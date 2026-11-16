ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में आदिवासी गौरव दिवस पर सम्मान और विकास को लेकर उठे सवाल, शहीद वीर नारायण सिंह के वंशज ने जताई असंतुष्टि

बलौदाबाजार में आदिवासी गौरव दिवस पर सम्मान और विकास को लेकर उठे सवाल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार: जिले में सोमवार को आदिवासी गौरव दिवस का आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज ने 21 गांवों में बिजली और सड़क की समस्या उठाई. इस दौरान आदिवासी समाज की नाराजगी और अपेक्षाएं भी खुलकर सामने आईं. वीर नारायण सिंह के वंशज राजेन्द्र दीवान ने आयोजन में शामिल होने के बावजूद अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलने पर असंतोष जताया. राजेन्द्र दीवान ने कहा कि, प्रधानमंत्री से मुलाकात और परिचय तक नहीं कराया गया, अपनी बात रखने का भी नहीं समय मिला.

सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ध्रुववंशी ने कहा कि आदिवासी समाज को अपने इतिहास और पूर्वजों के बलिदान पर गर्व है, लेकिन केवल कार्यक्रम आयोजित करने से समाज का विकास नहीं होगा. उन्होंने बताया कि कसडोल क्षेत्र के 21 गांवों में आज भी आदिवासी परिवार बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से परेशान हैं.

शहीद वीर नारायण सिंह के वंशज की पीड़ा, बोले- प्रधानमंत्री से परिचय तक नहीं कराया गया, (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिक्षा और एकलव्य विद्यालयों की व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए योजनाएं बनाई हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ जमीन पर पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए. ध्रुववंशी ने यह भी कहा कि आदिवासी समाज को वनवासी कहने के बजाय आदिवासी कहा जाना चाहिए. समाज की पहचान और सम्मान को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.

हमारे धरती आबा जो बिरसा मुंडा हैं, 19 साल से लेकर 25 साल के न्यूनतम वर्ष में, डॉक्टर जैसे जड़ी-बूटी से इलाज कर लोगों की सेवा करते थे. सेवा करते-करते अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए. इनकी याद में जिस प्रकार से हमारे गौरव दिवस मनाया जा रहा है, उसको मैं कहता हूं कि हमको वनवासी ना बोला जाए, हमको आदिवासी बोला जाए और आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाए- भूपेंद्र सिंह ध्रुववंशी, जिलाध्यक्ष

21 गांवों में बिजली-सड़क का मुद्दा भी उठाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बृजमोहन अग्रवाल ने बिजली और सड़क को लेकर दिए निर्देश

कार्यक्रम में शामिल सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर देशभर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है. इसका उद्देश्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को याद करना है. कसडोल के 21 गांवों में बिजली की समस्या पर उन्होंने बताया कि कुछ गांवों में सोलर बिजली की बैटरियां खराब हो गई हैं. उन्हें बदलने के निर्देश दिए गए हैं.

वहीं सात गांवों में वन संरक्षण अधिनियम के कारण सामान्य बिजली लाइन नहीं पहुंच पा रही है. ऐसे गांवों में सोलर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंचाने की बात कही गई है. सड़क की समस्या पर उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र में दूसरी तरह की सड़क बनाने की अनुमति नहीं होने के कारण डब्ल्यूबीएम सड़क बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

शहीद वीर नारायण सिंह के वंशजों की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि लोगों की अपेक्षाएं अधिक होती हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा सुविधाएं मिलें. यह सामान्य बात है.

राजेन्द्र दीवान बोले- सिर्फ फूल-माला से सम्मान नहीं होता

शहीद वीर नारायण सिंह के वंशज राजेन्द्र दीवान ने कहा कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन उनका सम्मान केवल फूल-माला पहनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए. उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों की स्थिति का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके अनुसार बिरसा मुंडा के तीन वंशज परिवारों के पास कुल मिलाकर केवल दो एकड़ जमीन है.

उन्होंने सवाल उठाया कि जिन महापुरुषों ने समाज और देश के लिए अपना सबकुछ कुर्बान कर दिया, उनके परिवारों की स्थिति सुधारने के लिए सरकारों ने क्या किया? दीवान ने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी आदिवासी समाज की कई समस्याएं बनी हुई हैं. सरकार को उन सपनों और विचारों को पूरा करना चाहिए, जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था.

प्रधानमंत्री से परिचय नहीं कराने पर जताई नाराजगी

राजेन्द्र दीवान ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शहीदों के वंशजों को उचित सम्मान और समय नहीं मिलने की बात भी कही. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पांच दिन पहले उन्हें बुलाकर आईआईआईटी में ठहराया गया था. इस दौरान कई बार अभ्यास भी कराया गया कि प्रधानमंत्री के आने पर कहां बैठना है और किस तरह मुलाकात होगी. लेकिन जब प्रधानमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे तो उनका और दूसरे शहीदों के वंशजों का परिचय नहीं कराया गया.

दीवान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री से उनका परिचय नहीं कराया. उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री से मुलाकात होती तो वे अपने समाज की समस्याएं और अपनी पीड़ा बता सकते थे. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात हुई थी और फोटो सेशन में भी शामिल हुए थे. राष्ट्रपति से उन्हें कोई शिकायत नहीं है. उनकी नाराजगी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में परिचय नहीं कराए जाने और अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलने को लेकर है.

अतिथियों से ETV भारत के पत्रकार चंद्रकांत वर्मा ने बातचीत भी की

सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ध्रुववंशी से बातचीत

सवाल: कार्यक्रम कैसा रहा? क्या समाज के लोग असंतुष्ट हैं?

भूपेंद्र सिंह ध्रुववंशी: कार्यक्रम अच्छा था, लेकिन हमने सरकार और प्रशासन के सामने समाज की समस्याएं रखीं. कसडोल क्षेत्र के 21 गांव आज भी बिजली, सड़क और दूसरी जरूरी सुविधाओं से वंचित हैं.

सवाल: शिक्षा और एकलव्य विद्यालयों को लेकर क्या समस्या है?

भूपेंद्र सिंह ध्रुववंशी: सरकार ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं. इसके लिए हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं. लेकिन सवाल यह है कि इन योजनाओं का सही तरीके से जमीन पर पालन कौन कराएगा? प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

सवाल: आदिवासी गौरव दिवस को लेकर आपकी क्या मांग है?

भूपेंद्र सिंह ध्रुववंशी: भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान क्रांतिकारियों ने समाज और देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया. उनके नाम पर गौरव दिवस मनाना अच्छी बात है. लेकिन हमारी मांग है कि हमें वनवासी नहीं, आदिवासी कहा जाए. हमारी पहचान और सम्मान का ध्यान रखा जाए.

सांसद बृजमोहन अग्रवाल से बातचीत