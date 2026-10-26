बलौदाबाजार: बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक से भिड़ी यात्री बस, 3 की मौत, 16 घायल
अंबिकापुर से रायपुर जा रही निजी कंपनी की बस दुर्घटनाग्रस्त, गैस कटर से निकाले गए यात्री. सिमगा अस्पताल भेजे गए घायल. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 8:39 AM IST
बलौदाबाजार: बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर सोमवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया. बलौदाबाजार जिले के ग्राम दरचुरा के पहले इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास सुबह करीब 5:30 बजे अंबिकापुर से रायपुर जा रही रॉयल कंपनी की यात्री बस सड़क पर खराब होकर खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में ड्राइवर, हेल्पर और एक यात्री है. 16 घायल है.
सड़क पर खड़े खराब ट्रक से टकराई बस
यात्री बस क्रमांक CG 04 NM 0859 में कुल 22 यात्री सवार थे. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बस ने सड़क पर खड़े ट्रक क्रमांक सीजी-07-बीएल-4370 को पीछे से टक्कर मारी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. तीन लोगों की मौत हो गई. 16 यात्री घायल है. ट्रक खराब होने के कारण सड़क पर खड़ा था. उसके पास सुरक्षा के लिए स्टॉपर भी लगाए गए थे.
गैस कटर की मदद से निकाले गए फंसे यात्री
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बल, एंबुलेंस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. दुर्घटनाग्रस्त बस में कुछ यात्री फंस गए थे. उन्हें बाहर निकालने के लिए गैस कटर सहित अन्य उपकरणों की मदद ली गई. राहत एवं बचाव दल ने घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई शुरू की.
|बस में कुल 22 लोग सवार थे. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस, एंबुलेंस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. बस में फंसे घायलों को गैस कटर की मदद से बाहर निकालकर शासकीय अस्पताल सिमगा पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.कुछ घायलों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर मेकाहारा रेफर किया गया है. मामले की जांच की जा रही है-परिवेश तिवारी, सिमगा थाना प्रभारी
बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार
मृतकों के नाम
01. भागीरथी यादव पिता मंगलु यादव उम्र 37 वर्ष, निवासी, खजरीकला जशपुर, वाहन चालक
02. पवन देवांगन पिता राम गोपाल देवांगन उम्र 24 वर्ष, निवासी, बलंगी थाना रघुनाथपुर जिला बलरामपुर, वाहन का हेल्पर
03. समीम मोहम्मद पिता मोहम्मद साकिर उम्र 39 वर्ष निवासी, सरना, जिला बलरामपुर, यात्री
घायलों के नाम
01. वासुदेव राव पिता वेडगा सावारिया उम्र 31 वर्ष, निवासी, डिमीडी कालकुलम आंध्रप्रदेश, रेफर
02. अतुल कुमार पिता लाल बाबु उम्र 33 वर्ष, निवासी, सरना बलरामपुर, रेफर
03. राजेन्द्र ठाकुर पिता महेन्द्र ठाकुर उम्र 30 वर्ष, निवासी भिलाई
04. सविता केंवट पति बुधराम केंवट उम्र 21 वर्ष निवासी साल्दी आमगांव थाना रामानुजनगर
05. बुधराम केंवट पिता फुलोराम उम्र 25 वर्ष साकिन साल्दी आमगांव थाना रामानुजनगर
06. निर्मला यादव पति दुलेश्वर यादव उम्र 52 वर्ष निवासी बैगो वाड्रफनगर थाना बसंतपुर, रेफर
07. दुलेश्वर यादव पिता जगन्नाथ यादव उम्र 54 वर्ष निवासी बैगो वाड्रफनगर थाना बसंतपुर
08. सुमन दीक्षित पति विनय दीक्षित उम्र 40 वर्ष निवासी बिलासपुर
09. अमन गुप्ता पिता कमल गुप्ता उम्र 22 वर्ष निवासी बरतीकला थाना वाड्रफनगर, रेफर
10. अनुराग वेद पिता विजय कुमार वेद उम्र 28 वर्ष रायपुर
11. दिलीप तिवारी पिता परमानंद तिवारी उम्र 30 वर्ष कोरबा
12. सतीश भगत पिता रामनाथ भगत उम्र 35 वर्ष शांति विहार कालोनी डंगनिया रायपुर, रेफर
13. सुंदर लाल पिता गीता प्रसाद उम्र 49 वर्ष निवासी सिघनपुरी रायगढ़, रेफर
14. अनिल यादव पिता देशरथी लाल यादव उम्र 22 वर्ष कटघोरा जिला कोरबा, रेफर
15. कमलदास गुप्ता पिता श्रीधर गुप्ता उम्र 59 वर्ष निवासी बरती वाड्रफनगर
16. पुनम टोप्पो पति ईमील तिर्की उम्र 50 वर्ष कुरकुटी जशपुर
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