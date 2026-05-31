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बलौदा बाजार ट्रैफिक पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 3 घंटे में 227 वाहन चालकों पर लिया एक्शन

पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने वालों के वाहन जब्त किए, लोगों को सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने की हिदायत दी.

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ट्रैफिक पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 31, 2026 at 1:39 PM IST

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बलौदा बाजार: सड़क हादसों को रोकने और यातायात निययों का सख्ती से पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर अभियान चलाया. अभियान के दौरान महज तीन घंटों में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 227 वाहन चालकों को पुलिस ने पकड़ा. पकड़े गए लोगों पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की. पुलिस ने चालानी कार्रवाई के दौरान 91 हजार 400 रुपए का जुर्मान भी वाहन चालकों से वसूला. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान शराब के नशे में गाड़ी चला रहे तीन लोगों के वाहन भी जब्त कर लिए. पुलिस की कार्रवाई के मद्देनजर शहर के ज्यादातर चौक चौराहों पर वाहन चालकों के बीच हड़कंप की स्थिति रही. बिना हेलमेट और ट्रिपल राइड गाड़ी चलाने वाले ज्यादातर भागते नजर आए.



शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक चला अभियान

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान 30 मई की शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक चलाया गया. अभियान जिले के सभी थाना, चौकी क्षेत्रों और यातायात शाखा के माध्यम से एक साथ संचालित किया गया. पुलिस टीमों ने प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों को रोककर जांच की. इस दौरान दोपहिया, चारपहिया और व्यावसायिक वाहनों की भी जांच हुई.

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ट्रैफिक पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई (ETV Bharat)



इन नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई

  • ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर हुआ एक्शन
  • बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों पर कसा शिकंजा
  • सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों को पकड़ा गया
  • गाड़ी के दस्तावेज नहीं रखने वालों को पकड़ा गया
  • गलत दिशा में वाहन चलाने पर हुई कार्रवाई
  • शराब पीकर वाहन चलाने वालों की गाड़ी हुई जब्त



पुलिस की सख्त चेतावनी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश दुर्घटनाएं लापरवाहियों के कारण होती है, इसलिए नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए समय-समय पर इस प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं. पुलिस का मानना है कि लगातार कार्रवाई से लोगों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी. पुलिस ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोग अपनी और दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं, ऐसे लोगों पर सख्ती जरूरी है.

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सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार सक्रिय पुलिस

जिले में पिछले कुछ समय से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. ओ.पी. शर्मा के निर्देशन में यातायात नियमों के पालन को लेकर विशेष निगरानी की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके पालन को भी सुनिश्चित करना जरूरी है. इसी उद्देश्य से समय-समय पर विशेष जांच अभियान, जागरूकता कार्यक्रम और स्कूल-कॉलेजों में सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

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दस्तावेज साथ रखना भी जरूरी

जांच के दौरान कई वाहन चालक ऐसे भी मिले जिनके पास वाहन से संबंधित जरूरी दस्तावेज मौजूद नहीं थे. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है. डिजिटल दस्तावेज भी मान्य हैं, लेकिन उन्हें जरूरत पड़ने पर दिखाना आवश्यक है. पुलिस ने साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगी. "सुरक्षित यातायात, सुरक्षित जीवन" के उद्देश्य से आने वाले दिनों में भी जिलेभर में इसी तरह के विशेष अभियान चलाए जाएंगे. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

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सुरक्षा नियम नहीं, जीवन रक्षा का माध्यम

यातायात नियमों को अक्सर लोग केवल कानूनी बाध्यता मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये नियम जीवन की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं. एक छोटी सी सावधानी न केवल चालक बल्कि उसके परिवार को भी बड़े हादसे से बचा सकती है.

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