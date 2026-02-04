ETV Bharat / state

बलौदा बाजार के छात्रों का विशाखापट्टनम दौरा, एजुकेशनल टूर से वैज्ञानिक सोच में होगा इजाफा

छात्रों की बस को रवाना करने से पहले कलेक्टर दीपक सोनी ने बच्चों से कहा कि शैक्षणिक भ्रमण केवल यात्रा नहीं होता, बल्कि यह सीखने का एक जीवंत माध्यम होता है. किताबों में पढ़ी गई बातों को जब विद्यार्थी अपनी आंखों से देखते हैं, तो उनकी समझ और जिज्ञासा दोनों बढ़ती है. कलेक्टर ने बच्चों से अपेक्षा जताते हुए कहा कि वे इस भ्रमण के दौरान नई जानकारियां हासिल करें, प्रश्न पूछें और जो सीखें, उसे अपने विद्यालय और साथियों के साथ साझा करें. कलेक्टर ने शिक्षकों को भी यह जिम्मेदारी सौंपी कि वे बच्चों को हर स्थल के शैक्षणिक महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दें, ताकि यह भ्रमण केवल मनोरंजन तक सीमित न रहकर वास्तविक शिक्षण अनुभव साबित हो.

यह शैक्षणिक भ्रमण पीएमश्री योजना और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को देश के विभिन्न शैक्षणिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थानों से परिचित कराना है.

बलौदा बाजार: स्कूल की चारदीवारी से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया का अनुभव लेने के लिए, छात्रों का एक दल आज आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हुआ. मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक दीपक सोनी ने स्कूली बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण दल को विशाखापट्टनम के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह एजुकेशनल टूर न केवल बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके व्यक्तित्व निर्माण और सोच के विस्तार में भी अहम भूमिका निभाएगा.

जिला मिशन समन्वयक नरेन्द वर्मा ने बताया, इस शैक्षणिक भ्रमण में माध्यमिक स्तर के अंतर्गत पीएमश्री शालाओं के बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 विद्यार्थी शामिल हैं. इनके साथ 6 शिक्षक-शिक्षिकाएं भी दल में शामिल हैं, जो बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे. इसके अतिरिक्त पीएमश्री योजना के जिला नोडल और सहायक नोडल अधिकारी भी इस दल का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर के 20 विद्यार्थियों को भी इस भ्रमण के लिए चयनित किया गया. इनके साथ 2 शिक्षक-शिक्षिकाएं भी गई हैं. इस प्रकार यह दल विद्यार्थियों, शिक्षकों और शैक्षणिक अधिकारियों का संतुलित समूह है, जिससे भ्रमण का उद्देश्य पूरी तरह साकार होगा.





विशाखापट्टनम ही क्यों चुना गया

आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम देश के प्रमुख शैक्षणिक, औद्योगिक और सामरिक शहरों में से एक है. यहां समुद्री तट, बंदरगाह, नौसेना से जुड़े प्रतिष्ठान, वैज्ञानिक संस्थान और औद्योगिक इकाइयां मौजूद हैं. यह शहर विद्यार्थियों को विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण, रक्षा और औद्योगिक विकास से जुड़े कई विषयों को प्रत्यक्ष रूप से समझने का अवसर देता है. एजुकेशनल टूर के दौरान विद्यार्थियों को समुद्र तट, संग्रहालय, विज्ञान केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा कराया जाएगा. इससे छात्रों को न केवल पाठ्यक्रम से जुड़ी जानकारी मिलेगी, बल्कि उन्हें देश की विविधता और विकास को समझने का मौका भी मिलेगा.





पीएमश्री योजना का उद्देश्य हो रहा साकार

पीएमश्री योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है. इस योजना के तहत केवल स्कूल कॉलेज में पढ़ाई तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान देने पर भी जोर दिया जा रहा. इस शैक्षणिक टूर के माध्यम से पीएमश्री शालाओं में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा. यह उनके लिए सम्मान का विषय भी है कि उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को पहचान देते हुए, उन्हें देश के महत्वपूर्ण शहर में भ्रमण का अवसर दिया गया.





राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत नवाचार को बढ़ावा

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का उद्देश्य बच्चों में नवाचार, खोज और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है. इस अभियान के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को ऐसे स्थानों पर ले जाया जाता है, जहां वे विज्ञान और तकनीक के वास्तविक उपयोग को देख सकें. विशाखापट्टनम जैसे शहर में जाने से बच्चों को यह समझने में मदद मिलेगी कि विज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन, उद्योग और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है. इससे भविष्य में कुछ विद्यार्थी विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं.





शिक्षक भी मानते हैं इसे सीखने का बेहतर माध्यम

शिक्षकों का मानना है कि शैक्षणिक भ्रमण बच्चों के समग्र विकास के लिए बेहद जरूरी है. कक्षा में पढ़ाई के दौरान कई बार विषय जटिल लगते हैं, लेकिन जब वही चीजें वास्तविक रूप में देखने को मिलती हैं, तो समझ आसान हो जाती है. शिक्षकों ने बताया कि भ्रमण के बाद वे विद्यालय में बच्चों से अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रस्तुति और चर्चा आयोजित करेंगे, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इस सीख से लाभ उठा सकें.

