बलौदा बाजार पुलिस ने कसा जुआरियों पर शिकंजा, 4 थाना क्षेत्रों में की रेड, 31 गिरफ्तार
जुआरियों के पास से पुलिस ने 50 हजार से ज्यादा की रकम बरामद की. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 9, 2026 at 8:03 PM IST
बलौदा बाजार: पुलिस ने जुआ खेलने के आरोपी में 31 जुआरियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए जुआरियों के पास से पुलिस ने कुल 57 हजार 230 रुपए बरामद किए हैं. पुलिस ने कुल चार थाना क्षेत्रों में जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की. जिसमें सुहेला, कसडोल और सिमगा थाना इलाके का नाम शामिल है. पकड़े गए लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देश पर जिले में अवैध जुआ, सट्टा और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया था. इसी क्रम में पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर कथित तौर पर जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ा गया.
सुहेला में 2 स्थानों पर दबिश, 7 गिरफ्तार
सुहेला थाना पुलिस ने जुए खेले जाने की खबर मिलने के बाद दो अलग-अलग जगहों पर दबिश देकर कार्रवाई की. पुलिस ने यहां से कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए लोगों के पास से हजारों रुपए मिले हैं. छापे की ये कार्रवाई इंदिरा कॉलोनी और इंदिरा निवास भाठा में की गई.
भाटापारा में सरकारी अस्पताल के पीछे कार्रवाई
भाटापारा पुलिस ने सरकारी अस्पताल के पीछे स्ट्रीट लाइट में जुआ खेल रहे लोगों को दौड़ाकर दबोच लिया. यहं से भी आधा दर्जन जुआरियों को गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए जुआरियों के पास से हजारों की रकम जब्त की गई.
कसडोल से 9 जुआरी गिरफ्तार
कसडोल थाना इलाके के अजगर चौक के पास खंडहरनुमा मकान में जुआ खेल रहे लोगों को पुलिस ने रंगेहाथों दबोच लिया. यहां से कुल 9 जुआरी पकड़े गए. यहां पुलिस ने जुआरियों के पास से करीब 40 हजार की रकम जब्त की.
सिमगा के बनसांकरा और तुलसी में रेड, 8 जुआरी गिरफ्तार
सिमगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 अलग-अलग स्थानों पर रेड किया. पहली कार्रवाई 7 नवंबर की रात ग्राम बनसांकरा के खण्डवा जंगल मैदान में की गई. यहां से अमीत नायक, नीतिन, जीतू खण्डेलवाल, राहुल वर्मा और प्रशांत पांडेय को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने इनके कब्जे से 4,200 रुपये नकद जब्त की. दूसरी कार्रवाई ग्राम तुलसी के बाजार चौक में की गई. यहां से लुकेश साहू, चुनेन्द्र कुमार साहू और बाबू लाल साहू को पकड़ा गया. इनके कब्जे से 4,600 रुपये नकद जब्ती हुई.
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