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बलौदा बाजार पुलिस ने कसा जुआरियों पर शिकंजा, 4 थाना क्षेत्रों में की रेड, 31 गिरफ्तार

जुआरियों पर शिकंजा ( ETV Bharat )

बलौदा बाजार: पुलिस ने जुआ खेलने के आरोपी में 31 जुआरियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए जुआरियों के पास से पुलिस ने कुल 57 हजार 230 रुपए बरामद किए हैं. पुलिस ने कुल चार थाना क्षेत्रों में जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की. जिसमें सुहेला, कसडोल और सिमगा थाना इलाके का नाम शामिल है. पकड़े गए लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देश पर जिले में अवैध जुआ, सट्टा और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया था. इसी क्रम में पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर कथित तौर पर जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ा गया.



सुहेला में 2 स्थानों पर दबिश, 7 गिरफ्तार सुहेला थाना पुलिस ने जुए खेले जाने की खबर मिलने के बाद दो अलग-अलग जगहों पर दबिश देकर कार्रवाई की. पुलिस ने यहां से कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए लोगों के पास से हजारों रुपए मिले हैं. छापे की ये कार्रवाई इंदिरा कॉलोनी और इंदिरा निवास भाठा में की गई.