ETV Bharat / state

दीपावली 2026: बलौदाबाजार में खाद्य विभाग ने लिए मिठाइयों के सैंपल, 2 दुकानों पर जुर्माना, विस्तृत जानकारी सामने नहीं आने से उठे सवाल

दीपावली पर मिठाइयों की जांच के नाम पर खाद्य विभाग की खानापूर्ति? ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार: प्रदेशभर में दीपावली त्योहार को लेकर खाद्य विभाग एक्शन ले रहा है. बलौदाबाजार में भी कई जगह मिलावटी और खऱाब क्वालिटी के खाद्य पदार्थों का सैंपल लेने और जुर्माना लगाने जैसी कार्रवाई की गई है. हालांकि सैंपल समेत कार्रवाई की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आने पर सवाल उठ रहे हैं.

क्या है मामला? 5 नवंबर को जारी विभागीय जानकारी के अनुसार, दीपावली को देखते हुए विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है. अब तक कुल 24 नमूने लिए जाने की बात कही गई है. भगवती मिष्ठान भंडार बलौदाबाजार, खेमजी होटल भाटापारा, हर्षद मिष्ठान भंडार भाटापारा और जोधपुरी स्वीट्स भाटापारा से मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं.