दीपावली 2026: बलौदाबाजार में खाद्य विभाग ने लिए मिठाइयों के सैंपल, 2 दुकानों पर जुर्माना, विस्तृत जानकारी सामने नहीं आने से उठे सवाल
दीपावली पर मिठाइयों की जांच के नाम पर खाद्य विभाग की खानापूर्ति? 24 नमूने लेकर कार्रवाई का दावा, सवालों के घेरे में निगरानी व्यवस्था
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 1:53 PM IST
बलौदाबाजार: प्रदेशभर में दीपावली त्योहार को लेकर खाद्य विभाग एक्शन ले रहा है. बलौदाबाजार में भी कई जगह मिलावटी और खऱाब क्वालिटी के खाद्य पदार्थों का सैंपल लेने और जुर्माना लगाने जैसी कार्रवाई की गई है. हालांकि सैंपल समेत कार्रवाई की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आने पर सवाल उठ रहे हैं.
क्या है मामला?
5 नवंबर को जारी विभागीय जानकारी के अनुसार, दीपावली को देखते हुए विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है. अब तक कुल 24 नमूने लिए जाने की बात कही गई है. भगवती मिष्ठान भंडार बलौदाबाजार, खेमजी होटल भाटापारा, हर्षद मिष्ठान भंडार भाटापारा और जोधपुरी स्वीट्स भाटापारा से मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं.
वहीं, दो प्रतिष्ठानों पर कुल एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाए जाने को विभाग ने अपनी कार्रवाई के रूप में पेश किया है. विभाग ने 24 नमूने लेने की बात तो कही, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि जिले में कुल कितने खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई, कितनी दुकानों को नोटिस दिया गया और कितने प्रतिष्ठानों में स्वच्छता एवं गुणवत्ता संबंधी कमियां मिलीं.
जांच अभियान का दायरा कितना?
विभाग की विज्ञप्ति में चार प्रतिष्ठानों के नाम सामने आए हैं. इनमें भी कुल 24 नमूनों में कौन-कौन से खाद्य पदार्थ शामिल हैं, इसकी जानकारी नहीं है. जिले के बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, पलारी, कसडोल, लवन और अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में खाद्य कारोबार संचालित हैं. ऐसे में जांच अभियान का दायरा कितना बड़ा है यह साफ नहीं हो पाया है.
एक मामले में 85 हजार का जुर्माना
हालांकि विभाग ने सैंपल के साथ ही जुर्माना लगाने जैसी कार्रवाई भी की है. विभाग के अनुसार, लिमतरा स्थित आनंद फैमिली रेस्टोरेंट से दम राइस का नमूना जांच के लिए लिया गया था. प्रयोगशाला में नमूना अवमानक पाए जाने के बाद अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने 85 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. वहीं, भाटापारा की शीतल इंडस्ट्रीज पर बेसन के पैकेट में पोषण संबंधी जानकारी अंकित नहीं करने के मामले में 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. इस तरह दोनों प्रतिष्ठानों पर कुल एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.
लेकिन रेस्टोरेंट कार्रवाई में जांच रिपोर्ट में कौन-सी कमी सामने आई या बेसन मामले में भी अन्य उत्पादों के पैकेटों की जांच हुई या नहीं या बेसन में क्या कमी है जिसे ध्यान देना ग्राहकों के लिए जरूरी है इसकी जानकारी अभी नहीं है.
रिपोर्ट आने तक बाजार में बिकती रहेंगी संदिग्ध मिठाइयां?
विभाग ने भगवती मिष्ठान भंडार, खेमजी होटल, हर्षद मिष्ठान भंडार और जोधपुरी स्वीट्स से चमचम, कलाकंद, सेव, काजू कतली, खोवा पेड़ा, नारियल लड्डू और दूध पेड़ा सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं. रिपोर्ट आने के बाद मिलावट या अमानकता मिलने पर कार्रवाई की बात कही गई है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब तक प्रयोगशाला की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक संबंधित खाद्य पदार्थों की बिक्री और गुणवत्ता की निगरानी कैसे की जाएगी?
दुकानदारों को समझाइश
विभाग ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों को उच्च गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थों बनाने और बेचने की समझाइश दी गई है. त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों के निर्माण और भंडारण में लापरवाही की आशंका रहती है.
उठ रहे कई सवाल
- जिले में कुल कितने खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया?
- अब तक लिए गए 24 नमूनों में से कितने नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है?
- चार नामित प्रतिष्ठानों के अलावा किन क्षेत्रों में जांच की गई?
- प्रयोगशाला रिपोर्ट आने तक संदिग्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने या निगरानी करने की क्या व्यवस्था है?