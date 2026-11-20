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किसानों के लिए अच्छी खबर, अब समर्थन मूल्य पर बिकेगा कोदो, कुटकी और रागी, 15 दिसंबर से होगी खरीदी

छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अच्छी खबर ( ETV BHARAT )

बलौदाबाजार: धान के साथ अब मोटे अनाज यानी श्रीअन्न की खेती करने वाले किसानों के लिए भी अच्छी खबर है. छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ वर्ष 2026 में उत्पादित कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में चार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का चयन किया गया है. इन समितियों के माध्यम से 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक किसानों से लघु धान्य फसलों की खरीदी की जाएगी. खास बात यह है कि रागी के लिए 5205 रुपये प्रति क्विंटल, कुटकी के लिए 3350 रुपये और कोदो के लिए 3200 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है.

जिले की चार सहकारी समितियों में होगी खरीदी जिले में कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी के लिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बलौदाबाजार, सिंगारपुर, सिमगा और कसडोल का चयन किया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से खरीदी की प्रक्रिया संचालित की जाएगी. इसके लिए धान उपार्जन में अपनाई जाने वाली प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप भुगतान, उपार्जित मात्रा के सुरक्षित रखरखाव और उठाव की व्यवस्था की जाएगी.