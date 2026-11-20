किसानों के लिए अच्छी खबर, अब समर्थन मूल्य पर बिकेगा कोदो, कुटकी और रागी, 15 दिसंबर से होगी खरीदी
बलौदाबाजार में किसानों से कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 4:59 PM IST
बलौदाबाजार: धान के साथ अब मोटे अनाज यानी श्रीअन्न की खेती करने वाले किसानों के लिए भी अच्छी खबर है. छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ वर्ष 2026 में उत्पादित कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में चार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का चयन किया गया है. इन समितियों के माध्यम से 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक किसानों से लघु धान्य फसलों की खरीदी की जाएगी. खास बात यह है कि रागी के लिए 5205 रुपये प्रति क्विंटल, कुटकी के लिए 3350 रुपये और कोदो के लिए 3200 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है.
जिले की चार सहकारी समितियों में होगी खरीदी
जिले में कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी के लिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बलौदाबाजार, सिंगारपुर, सिमगा और कसडोल का चयन किया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से खरीदी की प्रक्रिया संचालित की जाएगी. इसके लिए धान उपार्जन में अपनाई जाने वाली प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप भुगतान, उपार्जित मात्रा के सुरक्षित रखरखाव और उठाव की व्यवस्था की जाएगी.
प्रति एकड़ किसानों के लिए फसल की मात्रा
शासन ने किसानों से खरीदी जाने वाली फसलों की अधिकतम मात्रा भी निर्धारित की है. इसके तहत कोदो की 3.50 क्विंटल प्रति एकड़, कुटकी की 2 क्विंटल प्रति एकड़ और रागी की 3.50 क्विंटल प्रति एकड़ तक खरीदी की जाएगी. यानी किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए निर्धारित रकबे और पात्रता के अनुसार ही उपार्जन का लाभ मिलेगा.
रागी का सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य
सरकार की ओर से तीनों फसलों के लिए अलग-अलग न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है. इसमें कोदो 3200 रुपये प्रति क्विंटल, कुटकी 3350 रुपये प्रति क्विंटल और रागी 5205 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी. इस तरह निर्धारित दरों में रागी का समर्थन मूल्य सबसे अधिक है.
किसान पोर्टल पर पंजीयन जरूरी, गिरदावरी से भी होगा सत्यापन
समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा. पात्रता निर्धारण के लिए एग्रीस्टेक और डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल के रकबे का सत्यापन किया जाएगा. जिन क्षेत्रों में रकबे की पुष्टि के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी के माध्यम से किए गए सत्यापन को भी मान्य किया जाएगा.
कोदो, कुटकी और रागी उत्पादक किसानों से अपील है कि वे समय रहते पंजीयन कराएं. जिससे समर्थन मूल्य पर उपज बेचने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो- दीपक कुमार नायक, उप संचालक, कृषि विभाग, बलौदाबाजार
15 दिसंबर से शुरू होगी खरीदी
जिले में तीनों लघु धान्य फसलों की खरीदी 15 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 15 फरवरी 2027 तक चलेगी. इसके लिए सहकारी समितियों के चयन से लेकर पंजीयन और उपार्जन व्यवस्था की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. अब किसानों को निर्धारित समयसीमा में पंजीयन कराकर अपनी फसल बेचने की तैयारी करनी होगी.धान के अलावा कोदो, कुटकी और रागी जैसी पारंपरिक फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की यह व्यवस्था स्थानीय किसानों के लिए अतिरिक्त बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.