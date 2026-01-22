ETV Bharat / state

बलौदा बाजार में अवैध धान के परिवहन पर एक्शन, 313 क्विंटल अनाज हुआ जब्त

जब्त किए गए धान की कीमत लाखों में है. जिला प्रशासन ने कहा,अवैध धान का परिवहन करने वालों को छोड़ेंगे नहीं.

ILLEGAL PADDY TRANSPORTATION
अवैध धान के परिवहन पर एक्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 22, 2026 at 6:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदा बाजार: पूरे छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से धान खरीदी चल रही है. 31 जनवरी तक धान खरीदी का समय सरकार ने रखा है. किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाया जाए, ताकि किसानों का एक एक दाना खरीदा जा सके. कांग्रेस भी लगातार ये मांग उठा रही है कि धान खरीदी की तारीख को बढ़ाना चाहिए. शासन की भी कोशिश है कि सभी किसानों का धान खरीदी केंद्र तक पहुंच जाए. शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं में सेंधमारी की भी कोशिशें जारी हैं.

इसी कड़ी में गुरुवार को संयुक्त जांच टीम द्वारा अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 313 क्विंटल अवैध धान परिवहन कर रहे ट्रक को पकड़ा गया. पकड़ा गया धान करीब 313 क्विंटल के करीब है, जिसकी अनुमानित कीमत 7 लाख से ज्यादा बताई जा रही है.

313 क्विंटल अनाज हुआ जब्त

बताया गया कि जांच टीम भाटापारा द्वारा अवैध रूप से धान परिवहन कर रहे ट्रक क्रमांक CG07BU1916 को जांच के लिए रोका गया. गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में धान रखा पाया गया. जांच टीम ने गाड़ी के ड्राइवर से धान से संबंधित कागजात मांगे तो उसने आनाकानी की. जिसके बाद टीम ने सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने बताया गया कि वो अवैध तरीके से धान का परिवहन कर रहा है. जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए 313 क्विंटल जब्त कर भाटापारा मंडी के सुपुर्द किया गया. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण दर्ज किया है.

धान उपार्जन केन्द्र सीरियाडीह के निरीक्षण के दौरान पकड़ी गई

जांच टीम ने कहा, लवन तहसील अंतर्गत धान उपार्जन केन्द्र सीरियाडीह के निरीक्षण के दौरान उपार्जन केन्द्र के बाहर ट्रेक्टर में रखे 29 बोरी धान को अवैध रूप से पाये जाने पर हंसुराम पिता वेदप्रकाश से जब्त कर ग्राम पंचायत सचिव को सुपुर्द किया गया. गौरतलब है कि कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर अवैध धान परिवहन एवं भण्डारण सहित बिचौलियों पर सख़्ती से कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही धान का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है, जिसमें कम धान मिलने पर अतिरिक्त रकबा को समर्पण कराया जा रहा है.

अवैध धान पर सख्ती, बेमेतरा जिले में बड़ा एक्शन, कलेक्टर ने दिए हैं सख्त निर्देश

मुंगेली में धान खरीदी में करोड़ों के फर्जीवाड़े का आरोप, समिति प्रबंधक और राइस मिलर अरेस्ट

जशपुर धान खरीदी घोटाला: 6.55 करोड़ की अनियमितता का मास्टरमाइंड समिति प्रबंधक जयप्रकाश साहू गिरफ्तार

TAGGED:

BALODA BAZAR
BHATAPARA
LAVAN TEHSIL
PADDY PROCUREMENT CENTER SIRIYADIH
ILLEGAL PADDY TRANSPORTATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.