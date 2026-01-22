ETV Bharat / state

बलौदा बाजार में अवैध धान के परिवहन पर एक्शन, 313 क्विंटल अनाज हुआ जब्त

बलौदा बाजार: पूरे छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से धान खरीदी चल रही है. 31 जनवरी तक धान खरीदी का समय सरकार ने रखा है. किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाया जाए, ताकि किसानों का एक एक दाना खरीदा जा सके. कांग्रेस भी लगातार ये मांग उठा रही है कि धान खरीदी की तारीख को बढ़ाना चाहिए. शासन की भी कोशिश है कि सभी किसानों का धान खरीदी केंद्र तक पहुंच जाए. शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं में सेंधमारी की भी कोशिशें जारी हैं.

इसी कड़ी में गुरुवार को संयुक्त जांच टीम द्वारा अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 313 क्विंटल अवैध धान परिवहन कर रहे ट्रक को पकड़ा गया. पकड़ा गया धान करीब 313 क्विंटल के करीब है, जिसकी अनुमानित कीमत 7 लाख से ज्यादा बताई जा रही है.



बताया गया कि जांच टीम भाटापारा द्वारा अवैध रूप से धान परिवहन कर रहे ट्रक क्रमांक CG07BU1916 को जांच के लिए रोका गया. गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में धान रखा पाया गया. जांच टीम ने गाड़ी के ड्राइवर से धान से संबंधित कागजात मांगे तो उसने आनाकानी की. जिसके बाद टीम ने सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने बताया गया कि वो अवैध तरीके से धान का परिवहन कर रहा है. जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए 313 क्विंटल जब्त कर भाटापारा मंडी के सुपुर्द किया गया. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण दर्ज किया है.