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राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का संविधान लीडरशिप प्रोग्राम, बालोद में पोस्टर हुआ जारी

बालोद: कांग्रेस पार्टी का फोकस अब युवाओं के ऊपर हो गया है. मिशन 2028 को लेकर कांग्रेस नई रणनीति के तहत छत्तीसगढ़ में काम कर रही है. इसी कड़ी में युवाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी द्वारा एक बड़ा अभियान शुरू किया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी संविधान लीडरशिप प्रोग्राम के तहत बालोद में पार्टी ने गतिविधियों की शुरुआत की है.

बालोद में कांग्रेस का संविधान लीडरशिप प्रोग्राम

इस अभियान के मद्देनजर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं बालोद जिला प्रभारी योगेश साहू एक्टिव हो गए हैं. उन्होंने बालोद कांग्रेस भवन में इस कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी दी. मीडिया से चर्चा करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता योगेश साहू ने कहा कि भारतीय संविधान हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत और ढाल है. उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी जी द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम महज एक अभियान नहीं, बल्कि युवाओं को संविधान, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों से सीधे जोड़ने की एक वैचारिक क्रांति है.