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राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का संविधान लीडरशिप प्रोग्राम, बालोद में पोस्टर हुआ जारी

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संविधान लीडरशिप कार्यक्रम को लेकर उत्साह है. बोलाद कांग्रेस ने इसका पोस्टर जारी किया है.

Congress Campaign in Balod
बालोद में कांग्रेस का अभियान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 21, 2026 at 6:50 PM IST

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बालोद: कांग्रेस पार्टी का फोकस अब युवाओं के ऊपर हो गया है. मिशन 2028 को लेकर कांग्रेस नई रणनीति के तहत छत्तीसगढ़ में काम कर रही है. इसी कड़ी में युवाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी द्वारा एक बड़ा अभियान शुरू किया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी संविधान लीडरशिप प्रोग्राम के तहत बालोद में पार्टी ने गतिविधियों की शुरुआत की है.

बालोद में कांग्रेस का संविधान लीडरशिप प्रोग्राम

इस अभियान के मद्देनजर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं बालोद जिला प्रभारी योगेश साहू एक्टिव हो गए हैं. उन्होंने बालोद कांग्रेस भवन में इस कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी दी. मीडिया से चर्चा करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता योगेश साहू ने कहा कि भारतीय संविधान हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत और ढाल है. उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी जी द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम महज एक अभियान नहीं, बल्कि युवाओं को संविधान, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों से सीधे जोड़ने की एक वैचारिक क्रांति है.

बालोद में कांग्रेस का संविधान लीडरशिप प्रोग्राम (ETV BHARAT)

आज देश को ऐसे जागरूक युवाओं की सख्त जरूरत है जो संविधान को गहराई से समझें और आने वाले समय में एक जिम्मेदार नेतृत्व की कमान संभालें- योगेश साहू, बालोद जिला प्रभारी, युवा कांग्रेस

क्या है संविधान लीडरिशप कार्यक्रम ?

युवा कांग्रेस के बालोद प्रभारी योगेश साहू ने बताया कि संविधान लीडरशिप कार्यक्रम युवाओं को जमीनी स्तर पर जोड़ने का कार्यक्रम है. इसके तहत युवाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया जाएगा. इसके लिए जिले भर में विभिन्न विशेष प्रशिक्षण सत्र और संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके.

योगेश साहू का पीएम मोदी पर निशाना

केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए योगेश साहू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया.

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