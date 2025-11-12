ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट वाले स्पॉट पर मिली बालोद की गाड़ी, जानिए कैसे पहुंची घटना वाली जगह

दिल्ली ब्लास्ट वाली जगह पर बालोद की गाड़ी मिली थी.जिसे लेकर बड़ा सच सामने आया है.

Balod vehicle found at Delhi blast site
दिल्ली ब्लास्ट वाली जगह पर मिली बालोद की गाड़ी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 12, 2025 at 2:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद : दिल्ली ब्लास्ट को लेकर छत्तीसगढ़ नंबर वाली एक गाड़ी का जिक्र सामने आया था.जो घटना के वक्त मौके पर देखी गई थी. जिसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. ये गाड़ी बालोद जिले के आरटीओ में रजिस्टर्ड है.ये गाड़ी दिल्ली में रेंट पर चल रही है. घटना वाले दिन गाड़ी चांदनी चौक के सिग्नल के पास रुकी थी. धमाका के समय गाड़ी के चार शीशें भी टूटे और ड्राइवर को भी चोट आई है. ये सारी जानकारी दिल्ली से वापस लौटे जयंत झमानी ने दिया है.

दिल्ली में रेंटल सर्विस पर चलती है गाड़ी : जयंत झमानी ने बताया कि वो दिल्ली में रेंटल पर गाड़ी चलाते हैं.जो सेल्फ ड्राइव सर्विस नाम से है.हादसे के वक्त गाड़ी मौके पर मौजूद थी.जो भी कुछ हुआ काफी दुखद है. मैं सुरक्षित लौटकर आ चुका हूं.जबकि मेरा पार्टनर हिमांशु बघेल जिसकी गाड़ी प्रशांत बघेल के नाम से दर्ज है,वो भी एक दो दिन में वापस लौट आएगा. जो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है उसका नंबर CG 04 PY 6021 है, जो मारुति सुजुकी फ्रांक्स वाहन है. इसके मालिक प्रशांत बघेल हैं. उन्होंने बताया कि गाड़ी को मेरा भाई हिमांशु बघेल लेकर गया था. हिमांशु अपने पार्टनर के साथ मिलकर गाड़ी को रेंट पर चलाता है. इसी दौरान हादसा हुआ और गाड़ी सीसीटीवी में दिखी.

दिल्ली ब्लास्ट वाली जगह पर मिली बालोद की गाड़ी (Etv Bharat)

हम इतना जानते हैं कि हमारा भाई और जो सभी लोग सुरक्षित हैं. बम ब्लास्ट से हुए नुकसान के कारण गाड़ी यथास्थिति उस जगह पर खड़ी हुई है.वाहन चालक को सिर में चोट आई थी उसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है. हादसे की दुखद तस्वीर ड्राइवर ने हमें भेजी थी. लेकिन हमारा भाई अभी सुरक्षित है.जल्द ही हिमांशु वापस घर लौट आएगा- प्रशांत बघेल, वाहन मालिक

कार सवार सुरक्षित : दिल्ली से लौटे जयंत ने बताया कि जिनको हमने गाड़ी किराए पर दी थी उनके परिवार में शादी है. इसलिए वे शादी की शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे. वापस लौटते समय चांदनी चौक सिग्नल के पास रुके थे.धमाका इतना खतरनाक था कि उसने आसपास खड़े सभी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया. हम लगातार उस परिवार के संपर्क में है. सभी अभी सुरक्षित हैं. आपको बता दें कि बघेल परिवार जिसकी गाड़ी वहां फंसी है वो डरे हुए थे. लेकिन प्रशासन और पुलिस ने घटना से संबंधित शुरुआती जांच के बाद बघेल को इसकी जानकारी दी.

क्या है घटनाः सोमवार शाम दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विस्फोट स्थल का दौरा किया और अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की. मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मृतक के परिवारों को 10 लाख, स्थायी रूप से अक्षम लोगों को 5 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख की राशि के मुआवजे का ऐलान किया है. ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई हैं. इस बीच कई अहम सुराग हाथ लगे हैं जिससे गुनहगारों तक जल्द पहुंचने की उम्मीद है.

पुलिस का क्या है कहनाः फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि जिस कार में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है वह कार i20 थी उसका नंबर HR26 CE 7674 था. ये कार रॉयल कार जोन जो सेकंड हैंड गाड़ियों की खरीद और बिक्री करता है उससे खरीदी गई थी. ये कार जिस दिन दिल्ली में ब्लास्ट हुआ सुबह बदरपुर बॉर्डर टोल से गुजरी है. सीसीटीवी में एक व्यक्ति चेहरे पर मास्क लगाए हुए गाड़ी चलाते दिखाई दिया है".

मास्क मैन चलाते दिखा था कार : आपको बता दें कि इससे पहले इस कार को फरीदाबाद से बदरपुर टोल प्लाजा के रास्ते दिल्ली ले जाने की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है जिसे एक मास्क मैन चला रहा था. वहीं 29 अक्टूबर का एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें इस कार में सवार तीन लोग कार के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट(PUC) बनाते हुए नजर आ चुके हैं.

दुर्ग पुलिस ने खरीदे 2 ड्रोन, सुरक्षा-ट्रैफिक कंट्रोल और आपदा प्रबंधन में होगा इस्तेमाल

डकैती के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास, 13 महीने में सुनाई गई सजा, व्यापारियों में हर्ष

IIT भिलाई में छात्र की मौत को लेकर सस्पेंस बरकरार, पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार, प्रबंधन बोला पहले से था बीमार

TAGGED:

DELHI BLAST
दिल्ली ब्लास्ट
चांदनी चौक
BALOD VEHICLE
BALOD VEHICLE FOUND AT DELHI BLAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.