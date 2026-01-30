ETV Bharat / state

किस्त नहीं पटा पाए तो रची खुद की ट्रक चोरी की साजिश, बालोद पुलिस ने नागपुर से पकड़ा 43 लाख का वाहन

जिस प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वही साजिश का मुख्य किरदार निकला. 43 लाख रुपए का ट्रक नागपुर (महाराष्ट्र) से बरामद किया.

Balod truck theft case
जिस प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वही साजिश का मुख्य किरदार निकला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 30, 2026 at 8:42 PM IST

बालोद: जिले में खुद की ही ट्रक चोरी करने की साजिश रचने का अनोखा मामला सामने आया है. किस्त के दबाव और कर्ज से बचने के लिए बीमा क्लेम हड़पने की नीयत से ट्रक चोरी की झूठी कहानी गढ़ी गई. हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. डौंडी पुलिस और साइबर सेल की टीम ने आधुनिक तकनीक और सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस केस को सलुझा लिया.

किस्त नहीं पटा पाए तो रची खुद की ट्रक चोरी की साजिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीसीटीवी ने खोली पोल

पुलिस के अनुसार, डौंडी निवासी नरेंद्र जायसवाल ने 26 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका ट्रक (CG 21 J 7111) डौंडी पेट्रोल पंप के पास से चोरी हो गया है. मामला गंभीर था, इसलिए एसपी योगेश कुमार पटेल के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई. टीम ने जब 'त्रिनयन एप' के जरिए डौण्डी, लोहारा, राजनांदगांव से लेकर नागपुर तक के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो ट्रक को चोरी होते नहीं, बल्कि खुद मालिकों द्वारा चलाकर ले जाते हुए देखा गया.

Balod truck theft case
आरोपी भाइयों ने 22 जनवरी की रात ट्रक को खुद ड्राइव कर नागपुर पहुंचाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कर्ज से बचने का बनाया था प्लान

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने साल 2013 में अपने रिश्तेदार के नाम पर लोन लेकर ट्रक खरीदा था. खदानों (माइंस) में काम कम होने की वजह से वे किस्त नहीं पटा पा रहे थे. फाइनेंस कंपनी के बढ़ते दबाव से बचने के लिए आरोपियों ने योजना बनाई कि ट्रक को महाराष्ट्र में बेच देंगे और यहां पुलिस में चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर बीमा कंपनी से क्लेम की राशि हासिल कर लेंगे.

Balod truck theft case
43 लाख रुपए का ट्रक नागपुर (महाराष्ट्र) से बरामद किया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फर्जी दस्तावेज और दलाल की मदद

आरोपी भाइयों ने 22 जनवरी की रात ट्रक को खुद ड्राइव कर नागपुर पहुंचाया. वहां एक दलाल के माध्यम से नागपुर के एक ट्रांसपोर्टर से सौदा किया और उसे पेपर की कलर फोटोकॉपी थमा दी. पुलिस ने ट्रक बरामद कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने नरेंद्र जायसवाल (39 वर्ष) मनेन्द्र जायसवाल (34 वर्ष) लखन लाल जायसवाल (71 वर्ष) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पूरे मामले में साइबर सेल प्रभारी धरम भुसार्य, प्रधान आरक्षक ज्ञानेश चंदेल, भुनेश्वर मरकाम, आकाश दुबे, विवेक शाही, रूमलाल चुरेंद्र, विपिन गुप्ता, राहुल मनहरे, भोपासिंग साहू, पुकेश्वर साहू, पूरण देवांगन, आकाश सोनी, मिथलेश यादव, गुलझारी साहू, योगेश गेडाम, योगेश पटेल, अंबिका उसारे सहित अन्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

