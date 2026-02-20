ETV Bharat / state

बालोद में शराब पीकर चलाया वाहन तो सस्पेंड होगा लाइसेंस, दूसरी बार पकड़े जाने पर और सख्त कार्रवाई

बालोद: जिले में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करना और शराब पीकर गाड़ी चलाना वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है. बालोद पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपना लिया है. यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा.

यदि कोई व्यक्ति पहली कार्रवाई के बाद भी दोबारा शराब पीकर वाहन चलाते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वही व्यक्ति दूसरी बार शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है, तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है. पिछले एक महीने में ऐसे 94 वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त भी किए जा चुके हैं.

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना पुलिस का मुख्य उद्देश्य है.अधिकतर हादसे शराब के नशे में वाहन चलाने के कारण हो रहे हैं. यह अभियान लगातार जारी रहेगा. - मोनिका ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

पिछले महीने की कार्रवाई आंकड़े

शराब पीकर वाहन चलाना- 94 मामले

अर्थदंड: 9 लाख 68 हजार रुपए (न्यायालय द्वारा)

----------

बिना हेलमेट वाहन चलाना- 151 मामले

अर्थदंड: ₹80,000

------------

कुल यातायात नियम उल्लंघन- 2569 मामले

कुल अर्थदंड: 15 लाख 67 हजार 400 रुपए

रवि पांडे के नेतृत्व में सख्त अभियान

पुलिस के अनुसार कार्रवाई के बाद से दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिल रही है. पिछले वर्ष हादसों की संख्या अधिक थी, जिसकी मुख्य वजह नशे में वाहन चलाना पाया गया था. यातायात निरीक्षक रवि पांडे के नेतृत्व में टीम लगातार जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में जांच कर रही है. एल्कोहल मापने की मशीन (Breath Analyzer) आने के बाद कार्रवाई और प्रभावी हो गई है.

यह अभियान पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल और ASP मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है. बालोद चौक सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर नियमित जांच की जा रही है.