ETV Bharat / state

बालोद को राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की मेजबानी, मंत्री गजेंद्र यादव ने किया शुभारंभ

8 से 11 नवंबर तक ये प्रतियोगिता चलेगी. शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई.

state level school sports
बालोद को राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की मेजबानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 8, 2025 at 6:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बना बालोद जिला इस साल 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है. इसका भव्य शुभारंभ शनिवार को स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम, बालोद में किया. आयोजन में प्रदेशभर के 420 स्कूली छात्र-छात्राएं भाग ले रहे हैं. 8 से 11 नवंबर तक ये प्रतियोगिता चलेगी.

शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिक्षा के साथ खेल का भी महत्व: सभी छात्र-छात्राएं अलग-अलग खेल जैसे एथलेटिक, खो-खो, फुटबॉल की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. इन्हें संभाग के हिसाब से बांटा गया है. टाउन हॉल से लेकर अलग-अलग जगह सभी छात्रों के रुकने की भी व्यवस्था की गई है. प्रतियोगिता के शुभारंभ के दौरान मंत्री यादव ने कहा कि, शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद भी जीवन का अभिन्न हिस्सा है.

विकास कार्यों का आश्वासन: शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ी लोकसंस्कृति से सजे रंगारंग कार्यक्रमों और परेड ने सभी का मन मोह लिया. मंत्री यादव ने कहा कि, बालोद एक तेजी से विकसित होता जिला है, जहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं. मंत्री यादव ने केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की मांग पर सकारात्मक आश्वासन दिया और स्टेडियम के विकास कार्यों में सहयोग का भरोसा भी दिलाया.

state level school sports
मंत्री गजेंद्र यादव ने किया शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुभारंभ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नशे से दूर रहने की शपथ: मंत्री गजेंद्र यादव ने सभी खिलाड़ियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया. खिलाड़ियों और निर्णायकों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई. कार्यक्रम में बच्चों ने म्यूजिकल योग, गीत-संगीत और छत्तीसगढ़ी लोककला से जुड़ी प्रस्तुतियां दीं. मंत्री यादव ने कहा कि बालोद को इस वर्ष प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिलना जिले के लिए गर्व की बात है.

8 नवंबर और 9 नवंबर को रायपुर का ट्रैफिक प्लान, बाइक रेसिंग चैंपियनशिप में पहुंचेंगे 20 हजार से ज्यादा दर्शक
वंदे मातरम् के 150 साल: रायपुर के इनडोर स्टेडियम में भव्य आयोजन, अलग-अलग शहरों में नेता-मंत्रियों के साथ जनता ने किया सामूहिक गायन
10 नवंबर को IIT भिलाई का दीक्षांत समारोह, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे मुख्य अतिथि, मिलेगी 'डिजिटल डिग्री'

TAGGED:

SCHOOL SPORTS COMPETITION
राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा
STATE LEVEL SCHOOL SPORTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.