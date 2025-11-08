ETV Bharat / state

बालोद को राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की मेजबानी, मंत्री गजेंद्र यादव ने किया शुभारंभ

शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बालोद: पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बना बालोद जिला इस साल 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है. इसका भव्य शुभारंभ शनिवार को स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम, बालोद में किया. आयोजन में प्रदेशभर के 420 स्कूली छात्र-छात्राएं भाग ले रहे हैं. 8 से 11 नवंबर तक ये प्रतियोगिता चलेगी.

शिक्षा के साथ खेल का भी महत्व: सभी छात्र-छात्राएं अलग-अलग खेल जैसे एथलेटिक, खो-खो, फुटबॉल की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. इन्हें संभाग के हिसाब से बांटा गया है. टाउन हॉल से लेकर अलग-अलग जगह सभी छात्रों के रुकने की भी व्यवस्था की गई है. प्रतियोगिता के शुभारंभ के दौरान मंत्री यादव ने कहा कि, शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद भी जीवन का अभिन्न हिस्सा है.

विकास कार्यों का आश्वासन: शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ी लोकसंस्कृति से सजे रंगारंग कार्यक्रमों और परेड ने सभी का मन मोह लिया. मंत्री यादव ने कहा कि, बालोद एक तेजी से विकसित होता जिला है, जहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं. मंत्री यादव ने केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की मांग पर सकारात्मक आश्वासन दिया और स्टेडियम के विकास कार्यों में सहयोग का भरोसा भी दिलाया.

मंत्री गजेंद्र यादव ने किया शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुभारंभ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नशे से दूर रहने की शपथ: मंत्री गजेंद्र यादव ने सभी खिलाड़ियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया. खिलाड़ियों और निर्णायकों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई. कार्यक्रम में बच्चों ने म्यूजिकल योग, गीत-संगीत और छत्तीसगढ़ी लोककला से जुड़ी प्रस्तुतियां दीं. मंत्री यादव ने कहा कि बालोद को इस वर्ष प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिलना जिले के लिए गर्व की बात है.