ETV Bharat / state

बालोद में होगा भारत के इतिहास का पहला अंतरराष्ट्रीय जंबूरी, 12 हजार स्काउट-गाइड होंगे शामिल

स्काउट-गाइड की 75वीं वर्षगांठ पर 9 से 14 जनवरी तक मालीघोरी मैदान में आयोजन होगा.

बालोद में पहला अंतरराष्ट्रीय जंबूरी
Balod to host India first international jamboree (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 27, 2025 at 7:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: भारत स्काउट्स और गाइड्स के इतिहास में पहली बार अंतरराष्ट्रीय जंबूरी का आयोजन बालोद में होने जा रहा है. यह आयोजन स्काउट-गाइड की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अगले साल 9 से 14 जनवरी तक मालीघोरी मैदान में किया जाएगा. आयोजन को लेकर अभी से सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि इस में हजारों बच्चे शामिल होंगे. आयोजन में देश के साथ विदेशों से भी बच्चे आएंगे. करीब 12 हजार स्काउट्स और गाइड्स इस बड़े आयोजन में शामिल होंगे. राज्य के मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह छाबड़ा ने गुरुवार को आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की. आयुक्त ने अधिकारियों को समय पर सभी निर्माण और सुविधा कार्य पूरे करने के निर्देश दिए.


भारत के इतिहास का पहला अंतरराष्ट्रीय जंबूरी

मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि इस आयोजन में 15 से 25 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभागी शामिल होंगे. इंद्रीजीत सिंह छाबड़ा ने कहा कि कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे. प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए आवास, भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी.

बालोद में पहला अंतरराष्ट्रीय जंबूरी (ETV Bharat)


मालीघोरी मैदान में 12 पंडाल और स्टेडियम बनाए जाएंगे

आयोजन मालीघोरी मैदान में होगा. आयोजन के मद्देनजर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. स्काउट-गाइड्स के सचिव ने बताया कि वहां 12 बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं. एक अस्थायी शहर की तरह पूरा परिसर विकसित किया जाएगा. परिसर में पानी, बिजली, शौचालय और संचार जैसी सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी. सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए जाएंगे.

Balod to host India first international jamboree
बालोद में पहला अंतरराष्ट्रीय जंबूरी (ETV Bharat)


स्काउट एंड गाइड का सबसे बड़ा आयोजन

आयोजन स्थल पर एक विशाल अस्थायी स्टेडियम भी निर्मित किया जाएगा. एक अधिकारी ने बताया कि यह आयोजन स्काउट-गाइड्स के 75 वर्ष पूरे होने पर किया जा रहा है. ये आयोजन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम साबित होगा. आयोजन को सफल बनाने के लिए स्थानीय सरपंचों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का सहयोग भी लिया जा रहा है.

Balod to host India first international jamboree
बालोद में पहला अंतरराष्ट्रीय जंबूरी (ETV Bharat)

9 से 13 तारीख तक आयोजन किया जाएगा जो सबसे बड़ा आयोजन होगा. हम लोग अभी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं. देश और विदेश से कुल 12 हजार बच्चे आएंगे. प्रदेश के बड़े नेता भी आयोजन में शामिल होंगे: इंदरजीत सिंह छाबड़ा, मुख्य आयुक्त (भारत स्काउट्स और गाइड्स)

Balod to host India first international jamboree
बालोद में पहला अंतरराष्ट्रीय जंबूरी (ETV Bharat)

जानिए क्या है स्काउट एंड गाइड

स्काउट एंड गाइड का उद्देश्य युवाओं में चरित्र निर्माण, खुद को आत्मनिर्भर बनाना और नेतृत्व कौशल का विकास करना है. स्काउट और गाइड की गतिविधियों में कैम्पिंग, लंबी दूरी की पैदल यात्रा, समाज सेवा से जुड़े काम और सामुदायिक विकास शामिल है. सरकारी स्कूलों में स्काउट और गाइड के शिक्षक भी होते हैं. स्कूलों के द्वारा समय समय पर कैंप का भी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाता है.

स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने बच्चों को दी गई ट्रेनिंग

मनेंद्रगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने फहराया तिरंगा, शहीदों के सपनों को पूरा करने लिया संकल्प - Independence Day

स्काउट गाइड जम्बूरी 2025, विश्व की 125 देशों की टीमें लेंगी हिस्सा, सात दिनों तक छत्तीसगढ़ में होगा आयोजन - National Scout Guide Jamboree

TAGGED:

BALOD
BHARAT SCOUTS AND GUIDES
अंतरराष्ट्रीय जंबूरी
INDERJIT SINGH CHHABRA
INDIA FIRST INTERNATIONAL JAMBOREE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.