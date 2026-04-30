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बालोद की सरपंच ने पेश की संवेदनशीलता, अपने मानदेय से मजदूरों को कराई हवाई यात्रा और जगन्नाथ पुरी के दर्शन

जिन मजदूरों ने जीवन भर पसीने की कमाई से सिर्फ अपना घर चलाया और कभी हवाई जहाज को आसमान में उड़ते देखा उनके लिए यह अनुभव किसी सपने के सच होने जैसा था. सरपंच की इस पहल से इन मजदूरों को न केवल भगवान जगन्नाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला, बल्कि पहली बार हवाई सफर का रोमांच भी नसीब हुआ.

बालोद: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का एक छोटा सा गांव 'टिकरी' प्रदेश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. यहां की सरपंच ललिता रितेश देवांगन ने मानवता और जनसेवा की नई मिसाल पेश की है. मजदूर दिवस के अवसर पर, सरपंच ने गांव के पांच गरीब मजदूरों को हवाई जहाज से ओडिशा स्थित भगवान जगन्नाथ पुरी की तीर्थ यात्रा पर भेजा.

मानदेय से चुकाया यात्रा का खर्च

इस पहल की सबसे खास बात यह है कि इस पूरी हवाई यात्रा और तीर्थाटन का खर्च सरपंच ललिता देवांगन ने किसी सरकारी फंड से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के मानदेय (Salary) से वहन किया है. उन्होंने बताया कि वे अपने पद को सेवा का माध्यम मानती हैं और मजदूरों के चेहरों पर खुशी देखना ही उनका असली पुरस्कार है.

'मिशन अनमोल मुस्कान' से बदल रही गांव की तस्वीर

केवल तीर्थ यात्रा तक ही पहल सीमित नहीं हैं. सरपंच ने मिशन अनमोल मुस्कान नाम का कार्य़क्रम शुरू किया है. इसके तहत गांव में बच्चों के उज्ज्वल भविष्य, महिलाओं के स्वावलंबन और युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के लिए लगातार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं.

मजदूर हमारे समाज की नींव हैं. उनके कठिन परिश्रम के सम्मान में यह एक छोटा सा भेंट है. मैं चाहती हूं कि मेरे गांव का हर व्यक्ति खुद को अनमोल समझे.- ललिता रितेश देवांगन, सरपंच, ग्राम टिकरी

इस संवेदनशीलता की लोग तारीफ कर रहे हैं. यह पहल न केवल मजदूरों के प्रति सम्मान को दर्शाती है, बल्कि समाज में नेतृत्व के प्रति एक सकारात्मक विश्वास भी पैदा करती है.