बालोद में शिक्षक पर फर्जी बिल का आरोप, सीएम से शिकायत के बाद ट्रांसफर, ग्रामीणों की निलंबन की मांग

ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान पाठक स्कूल के बच्चों से सफाई और निजी काम करवाते थे.

BALOD TEACHER ACCUSED
बालोद स्कूल (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 15, 2025 at 12:44 PM IST

3 Min Read
बालोद: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुण्डरदेही ब्लॉक की प्राथमिक शाला कोड़ेवा का यह मामला है. यहां पदस्थ प्रधान पाठक मैंनसिंह साहू पर आर्थिक अनियमितता और कार्य में लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं. ग्रामीणों ने जनदर्शन कार्यक्रम में शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिक्षक का स्थानांतरण आदेश जारी किया है.

ग्रामीणों ने लगाए आरोप: ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान पाठक मैंनसिंह साहू विद्यालय के बच्चों से सफाई और निजी काम करवाते थे. इसके अलावा वे समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते और बाहर के काम में ज्यादा समय बिताते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक शिक्षक के खिलाफ जांच पूरी नहीं होती, तब तक उन्हें शिक्षण कार्य से दूर रखा जाना चाहिए.

बालोद के ग्रामीणों का टीचर पर आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

जनदर्शन में शिकायत के बाद कार्रवाई: ग्रामीण जिवेन्द्र कुमार साहू ने बताया, ''हम दो महीने से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर काटते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. आखिरकार हमें मुख्यमंत्री जनदर्शन में जाना पड़ा. शिकायत के बाद उनका ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन अब हम निलंबन की मांग कर रहे हैं. उनके खिलाफ फर्जी बिलिंग के ठोस सबूत हमारे पास हैं, जिसमें एक ही जीएसटी नंबर और एक ही राशि का उपयोग अलग-अलग बिलों में किया गया है.''

ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सूचना का अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि वित्तीय अनियमितता की गई है. उन्होंने उन दस्तावेजों की प्रतियां मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को सौंप दी हैं.

Balod Teacher Accused
शिक्षक पर फर्जी बिल का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

शिक्षक ने शिकायत को निराधार बताया: वहीं प्रधान पाठक मैंनसिंह साहू ने सभी आरोपों को असत्य बताते हुए कहा कि वे संकुल समन्वयक होने के कारण बाहर के कार्यों में आते-जाते रहते हैं. उन्होंने कहा, '' सभी आरोप मनगढ़ंत हैं. मेरा बिल पूरी तरह सही है. सभी प्रक्रिया के अनुसार बनाया गया है. शासन का पैसा नियमानुसार उसी मद में खर्च किया जाता है.''

प्रधानपाठक ने यह भी कहा, ''मुझे पहले से ही ट्रांसफर का मौखिक आदेश मिल चुका था, अब केवल लिखित रूप में आदेश जारी हुआ है.'' उन्होंने कहा कि लगातार लग रहे आरोपों के बावजूद वे अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं और जांच में सत्य सामने आ जाएगा.

सीएम से शिकायत के बाद प्रशासनिक कायर्वाही: शिक्षा विभाग ने फिलहाल शिक्षक का स्थानांतरण आदेश जारी किया है. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूत्रों के अनुसार शिकायतों की जांच प्रारंभ कर दी गई है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों का कहना है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे सामूहिक रूप से स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे.

ग्रामीणों की नए शिक्षक की नियुक्ति की मांग: ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है और बच्चों का मनोबल गिर रहा है. अभिभावक मांग कर रहे हैं कि विद्यालय में नए शिक्षक की जल्द नियुक्ति की जाए ताकि पढ़ाई बाधित न हो.

संपादक की पसंद

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ग्राउंड रिपोर्ट: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो समाज के लोगों का जीवन कितना बदला

सुदेशना रूहान ने कैंसर पर किया रिसर्च, 13 साल पहले MTech करने के बाद इंजीनियरिंग की ठुकरा दी नौकरी, कैंसर मरीजों का बनी सहारा

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

