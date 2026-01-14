ETV Bharat / state

आज शाम मिला नोटिस, कल खेत खाली करने की बात, कार्रवाई के डर से बालोद के किसान परेशान

बालोद: जिले में तांदुला नदी के तट पर खेती कर अपने परिवार का पालन-पोषण करने वाले करीब एक दर्जन किसान उस समय परेशान हो गए, जब प्रशासन ने उन्हें अचानक जमीन खाली करने का नोटिस थमा दिया. नोटिस भी ऐसा जिसमें 24 घंटे का भी अल्टीमेटम नहीं था. नोटिस मिलने के बाद किसानों में हड़कंप मच गया और अपनी समस्या लेकर वे आज कलेक्ट्रेट पहुंचे. लेकिन किसानों की परेशानी उस समय और बढ़ गई, जब कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं मिला.

60 साल से कर रहे हैं खेती: किसानों का कहना है कि वे पिछले करीब 60 वर्षों से तांदुला नदी के किनारे खेती कर रहे हैं. यह खेती उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है. किसानों के अनुसार, पहले के समय में प्रशासन द्वारा उन्हें बताया गया था कि उन्हें किसी तरह के पट्टे की जरूरत नहीं है और वे यहीं रहकर खेती कर सकते हैं. इसी भरोसे के साथ किसान सालों से यहां कृषि कार्य करते आ रहे हैं.

कार्रवाई के डर से बालोद के किसान परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अगले दिन खाली करने का नोटिस: किसानों ने बताया कि तहसीलदार और एसडीएम द्वारा उन्हें अचानक नोटिस दिया गया, जिसमें अगले ही दिन सुबह जमीन खाली करने और खेती को नष्ट करने की बात कही गई है. यह नोटिस मिलने से किसान काफी डरे और परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में खेती के लिए काफी पैसा खर्च किया है.

खेतों में फसल की बुवाई हो चुकी है और कई जगह ट्रैक्टर से मिट्टी तैयार करने का काम चल रहा है. बीज, खाद और अन्य कृषि कार्यों में पूंजी लग चुकी है. ऐसे में अचानक जमीन खाली करने का आदेश से तो बड़ा नुकसान होगा- लोचन लाल, किसान

यह खेती तीसरी पीढ़ी कर रही है. हमारे दादा और पिता भी इसी जमीन पर खेती करते थे. इतने सालों बाद अचानक इस तरह का फैसला समझ से परे है और इससे पूरा परिवार प्रभावित होगा.- कृषक सुरुज बाई

किसानों की प्रशासन से अपील: कृषक लोचन लाल साहू ने कहा कि जब पहले यह मामला न्यायालय तक पहुंचा था, तब प्रशासन ने कहा था कि पट्टे की आवश्यकता नहीं है और खेती जारी रख सकते हैं. उन्होंने बताया कि अगर पहले ही जमीन खाली करने को कहा जाता, तो वे कभी फसल की तैयारी नहीं करते. किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्या को गंभीरता से सुना जाए और उन्हें राहत दी जाए.