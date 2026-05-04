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बालोद में स्कूल के खेल मैदान को किराए पर दे दिया गया, फिर कई पेड़ों की हुई कटाई, आग के हवाले भी किया

स्कूल मैदान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए गए कई पौधों को नेस्तनाबूत करने का मामला सामने आया है.

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स्कूल मैदान को खराब करने, कई पेड़ों को काटने और जलाने का मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 4, 2026 at 8:10 PM IST

4 Min Read
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बालोद: जिले के ग्राम मोहारा के स्कूल परिसर को निजी व्यक्ति को खेती के लिए देने और कई पेड़ों के काटने का मामला सामने आया है. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर के खेल मैदान को लीज पर दे दिया गया है. जिसे लीज पर दिया गया उस पर मैदान को खराब करने और पेड़ काटने का आरोप है.

जानिए पूरा मामला क्या है?

इस पूरे मामले में विद्यालय प्रबंधन समिति की मनमानी भी सामने आई है. दरअसल, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरिकृष्ण का कहना है कि ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है. प्रस्ताव लाया गया था, गांव के स्कूल में छात्राओं के लिए शौचालय नहीं था साथ ही स्कूल प्रबंधन को कुछ सहायता हो जाए इसके लिए इसे निजी व्यक्ति को दिया गया. उससे 20 हजार रुपए नगद भी लिए गए हैं.

बालोद में स्कूल के खेल मैदान को किराए पर देने का मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप

वहीं, शाला प्रबंधन समिति के सदस्य धनुष साहू का कहना है कि अध्यक्ष हरिकृष्ण गंजीर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है. वहीं सरपंच तेश्वरी साहू का भी कहना है कि मुझे साइन करने कहा गया था प्रस्ताव में लेकिन मैंने साइन नहीं किया है.अब यहां पेड़ काट दिए हैं और जोताई कर दिए हैं. मैंने इस मामले में आपत्ति लगाई है.

कई पेड़ कटे, खराब हुआ मैदान

जिस व्यक्ति को किराए पर दे दिया गया उसने पहले तो स्कूल का ताला बिना अनुमति तोड़ दिया और साथ ही बबूल के 5 वृक्ष काट दिए गए. इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम लगाए गए सैकड़ों पौधे भी नेस्तनाबूत कर दिए गए. पूरे मामले में अब पंचायत ने जनपद सीईओ को जांच और कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है. वहीं विद्यालय के प्राचार्य ने भी पूरे मामले से अनभिज्ञता जताई है.

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स्कूल मैदान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए गए कई पौधों नेस्तनाबूत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई पौधों में आग लगाने का आरोप

भीषण गर्मी और जलवायु परिवर्तन को रोकने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी. इसके तहत प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी बड़े-बड़े इवेंट के माध्यम से पौधे रोपित कर रहे थे. इसी के तहत ग्राम मोहारा में भी पौधा रोपण किया गया था. पंचायत विभाग के आंकड़ों के अनुसार 255 पौधे रोपित किए गए थे. जिसमें से अब कुछ ही पौधे बचे हुए हैं. बाकी सब पौधे आग के हवाले कर दिया गया है.

पंचायत की बिना किसी अनुमति और बिना किसी नीलामी के एक निजी व्यक्ति को खेल की इस महत्वपूर्ण जमीन को दे दिया गया है. हमने मेहनत से शासन की राशि से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यहां पर ढाई सौ की संख्या में पौधे आरोपित किए थे जो कि अब नष्ट होने के कगार पर है- तेश्वरी नेताम, गांव सरपंच

यहां पर प्रबंधन की मनमानी हो रही है खेल मैदान को निजी व्यक्ति को दे दिया गया है आखिर जो व्यक्ति समिति से बाहर है उसे कैसे पता चला कि इसे मुझे दिया जा सकता है. हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और अध्यक्ष को पद से बर्खास्त किया जाए- धनुष साहू, शाला प्रबंधन समिति सदस्य

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स्कूल प्राचार्य ने कहा शाला प्रबंधन समिति ने यह निर्णय लिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या कहते हैं जिम्मेदार?

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य जोसेफ चाको ने बताया कि मुझे किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई है. मैं जब एक दिन स्कूल आया तो गेट का ताला टूटा हुआ था और तब पता चला कि जगह को पूरी तरह से समतल कर दिया गया है. शाला प्रबंधन समिति ने यह निर्णय लिया है और यह खेल मैदान के लिए आरक्षित जगह है इस जगह पर समतलीकरण के साथ जो ऊपर के घास थे उन्हें आग के हवाले किया गया.

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