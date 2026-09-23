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बिना जानकारी पंचायतों का बिजली कनेक्शन काटने का विरोध, बालोद में आक्रोशित सरपंचों ने घेरा बिजली दफ्तर

सरपंच संघ के बैनर तले प्रदर्शन, सुरक्षा घेरा तोड़कर परिसर पहुंचे, आश्वासन मिलने के बाद लौटे

Balod sarpanch protest
बिना जानकारी पंचायतों का बिजली कनेक्शन काटने का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2026 at 8:19 PM IST

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बालोद: गांव-गांव में बिजली कनेक्शन काटे जाने के खिलाफ जिले में सरपंच संघ के बैनर तले बड़ा प्रदर्शन किया गया. कई गांवों के पंच-सरपंचों ने जिला विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी जमकर कहा-सुनी हुई. हालांकि आश्वासन मिलने के बाद सभी सरपंच वापस लौटे.

बालोद में आक्रोशित सरपंचों ने घेरा बिजली दफ्तर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बारिश में भी प्रदर्शन

सरपंचों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली के कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं जिसके कारण गांव-गांव पानी की समस्या बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है. मुख्य अधिकारी से मिलने की उम्मीद को लेकर बरसते पानी में भी प्रदर्शन किया गया. जब सरपंचों का सब्र टूटा तो वह पुलिस द्वारा बनाए गए सुरक्षा घेरे को तोड़कर परिसर के भीतर दाखिल हो गए. इसके बाद उन्हें मुख्य द्वार पर ताला लगाकर रोक लिया गया.

2016 से माफ थी बिजली

ब्लॉक सरपंच संघ के अध्यक्ष कृष्णा राम साहू ने बताया कि वर्ष 2016 से किसी भी पंचायत से पानी और बिजली का पैसा सरकार द्वारा नहीं लिया जा रहा है. हम गांव का नेतृत्व करते हैं और लोग हमें गलत समझ रहे हैं आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का यह आदेश था और अब उन्हीं के आदेशों की अवहेलना हो रही है तो इन अधिकारियों का हम क्या भरोसा करें.

हम अभी डेढ़ साल से सरपंच बने हैं और हमारे कार्यकाल के दौरान अचानक से पैसे की मांग करते हुए विद्युत कनेक्शन को काट दिया जा रहा है. आखिर यह कहां का न्याय हैं- कृष्णा राम साहू, अध्यक्ष, ब्लॉक सरपंच संघ

सरपंचों पर अतिरिक्त भार

जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष क्रांति भूषण साहू ने बताया कि पंचायत के ऊपर यह अतिरिक्त भार डालने का काम विद्युत विभाग कर रहा है. एक तो सरपंच पहले ही आर्थिक रूप से तंगी से जूझ रहे हैं ऐसे में यह नया प्रमाण सरपंचों को और परेशान कर रहा है.

इन गांवों में कटे कनेक्शन

आपको बता दें कि बालोद जनपद क्षेत्र के लगभग 12, गुंडरदेही जनपद क्षेत्र के लगभग 20, गुरूर जनपद क्षेत्र के लगभग 15 और इस तरह अलग-अलग जनपद क्षेत्र में दर्जनों के आंकड़े में विद्युत कनेक्शन काटे गए हैं.

आश्वासन के बाद लौटे

प्रदर्शन के दौरान सभी सरपंच जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगते रहे. इस दौरान तीखी बहस भी हुई. मौका रहते थाना प्रभारी शिशुपाल सिंह ने मौका संभाला और उच्च अधिकारियों से बातचीत के बाद उन्हें आश्वासन मिला कि अब किसी भी पंचायत का कनेक्शन नहीं कटेगा जिसके बाद सभी सरपंच वापस लौटे.

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