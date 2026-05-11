ETV Bharat / state

खराब बोर्ड रिजल्ट के बाद बालोद जिले के प्राचार्यों पर निलंबन और वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई, नाराज शिक्षकों ने खोला मोर्चा

कार्रवाई से नाराज प्राचार्य पहुंचे कलेक्ट्रेट, प्रशासन के आदेश को बताया तानाशाही, कहा- सिर्फ प्राचार्यों पर एक्शन गलत

balod Principal Protest
कार्रवाई से नाराज प्राचार्य पहुंचे कलेक्ट्रेट, प्रशासन के आदेश को बताया तानाशाही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 11, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के नाम पर प्रशासन ने 8 प्राचार्यों को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही कई शिक्षकों पर भी अलग कार्रवाई हुई है. हालांकि इस कार्रवाई पर अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं. दूसरी तरफ, आक्रोशित प्राचार्यों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे तानाशाही करार दिया है और निलंबन वापस लेने की मांग की है.

कार्रवाई से नाराज प्राचार्य पहुंचे कलेक्ट्रेट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है पूरा मामला?

बालोद जिले के एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां निलंबन आदेश जारी करने के बाद अब प्रशासन खुद ही इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा है. आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के बाद जिले के 8 प्राचार्यों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. वहीं, अनुशासन और कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले 14 और शिक्षकों, प्राचार्यों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है.

Suspension Action
बालोद जिले के प्राचार्यों पर निलंबन और वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्ट्रेट पहुंचे प्राचार्य

इस कार्रवाई से नाराज प्राचार्य संघ कलेक्ट्रेट पहुंचा. जहां पहले तो SDM द्वारा कलेक्टर से मिलने नहीं दिया जा रहा था, और फिर परिसर में ही DEO से बातचीत के दौरान प्राचार्य संगठन ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी. संगठन के जिला संयोजक लोकेश कुमार साहू ने कहा कि प्राचार्यों को टारगेट कर कार्रवाई की गई है.

प्रदेश में पहली घटना है जो बालोद जिले में प्राचार्यों पर कार्रवाई की गई है, निलंबन नियम विरुद्ध हुआ है. पूरे प्रदेश में रिजल्ट आए हैं, बहुत से जिले बालोद से नीचे स्तर पर है, केवल प्राचार्य को टारगेट कर कार्रवाई करना गलत है- एम. आर. खान, प्रांत अध्यक्ष, प्राचार्य फेडरेश

10वीं-12वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर केवल और केवल प्राचार्यों पर निलंबन की कार्रवाई हुई है ये गलत है. सिर्फ प्राचार्यों की जिम्मेदारी तय करना न्याय उचित नहीं है- लोकेश साहू, जिला संयोजक

balod Principal Protest
बालोद जिले के प्राचार्यों पर कार्रवाई से नाराजगी, कहा- सिर्फ प्राचार्यों पर एक्शन गलत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

DEO ने कहा- 'नो कमेंट'

प्राचार्यों के निलंबन को लेकर कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया है. वहीं दूसरी तरफ जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी ने कहा कि प्राचार्य कार्रवाई के खिलाफ बात रखने आए थे उन्होंने ज्ञापन दिया है. मैं इस बारे में आगे ज्यादा कुछ भी कमेंट नहीं करूंगी.

वहीं कलेक्टर से चर्चा कर निकले प्राचार्यों ने बताया कि सकारात्मक बात हुई है अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस फैसले पर आगे क्या निर्णय लेता हैं.

TAGGED:

SUSPENSION ACTION
BOARD RESULT BALOD
BALOD PRINCIPAL PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.