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बालोद में कार से 65 लाख रुपये नकद बरामद, पुलिस कर रही जांच

बालोद: बालोद जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. थाना पुरूर पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से भारी मात्रा में कैश राशि कुल 65,00,000 रुपये (पैंसठ लाख रुपये) बरामद किए हैं. पुलिस ने मौके पर ही नकद रकम और गाड़ी को जब्त कर लिया है.

बालोद पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि कांकेर की ओर से पुरूर की तरफ आ रही एक सफेद रंग की क्रेटा कार (क्रमांक CG-24-T-9998) में भारी मात्रा में कैश ले जाया जा रहा है. सूचना मिलते ही पुरूर थाना प्रभारी उप निरीक्षक जोगेंद्र साहू के नेतृत्व में टीम एक्टिव हुई और एनएच-30 मार्ग स्थित मरकाटोला घाट क्षेत्र में एमसीपी (मोबाइल चेक पोस्ट) लगाकर संदिग्ध वाहन की निगरानी शुरू कर दी. कुछ ही समय बाद संदिग्ध कार को रोककर जब जांच की गई, तो उसमें दो लोग सवार मिले. पूछताछ में उन्होंने अपनी पहचान अमित जैन (उम्र 42 वर्ष, निवासी बालोद) और लच्छू ठाकुर (उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम तरौद, जिला बालोद) के रूप में बताई.

बालोद पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

चेकिंग के दौरान व्यवसायी की कार से 65 लाख रुपये मिले हैं. पूछताछ जारी है. - माया शर्मा, डीएसपी

मजिस्ट्रेट और बैंक कर्मियों के सामने हुई गिनती

संदेह के आधार पर कार की विधिवत तलाशी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, बैंक कर्मचारियों और गवाहों की मौजूदगी में ली गई. तलाशी के दौरान गाड़ी के भीतर से कुल 65 लाख रुपये नकद बरामद हुए. जब पुलिस ने दोनों आरोपियों से इस बड़ी रकम के संबंध में वैध दस्तावेज या सबूत मांगे, तो वे कोई भी संतोषजनक जवाब या कागज पेश नहीं कर सके. प्रारंभिक जांच में मामला टैक्स चोरी और अवैध रूप से नकदी के परिवहन का पाए जाने पर पुलिस ने रकम और कार को जब्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

