नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, डैम घुमाने के बहाने ले जाकर किया कृत्य, वीडियो भी बनाया

बालोद: दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. जहां एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी (नाबालिग) सहित तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. सिटी SP विकास पाटले ने बताया कि शिकायत के बाद पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई की गई है, और पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है.

मिली जानकारी के अनुसार, एक नाबालिग लड़का नाबालिग लड़की को डैम घुमाने के बहाने बहला फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले गया. उसके साथ दो युवक भी थे. जहां आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. इसी बीच, आरोपी के साथियों ने इसका वीडियो बनाया और ब्लैकमेल करते हुए लड़की के साथ दुष्कर्म किया.

परिजनों की तत्परता से हुई कार्रवाई

घटना के बाद बदहवास हालत में नाबालिग अपने घर पहुंची और आपबीती परिजनों को सुनाई. परिजनों ने बिना देर किए दल्ली राजहरा थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और नाबालिग सहित तीनों आरोपियों को धर दबोचा.

इस मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार हैं और हम चाहते हैं कि त्वरित न्याय नाबालिग को मिले-विकास पाटले, नगर पुलिस अधीक्षक

विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई

दल्ली राजहरा पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल व अन्य साक्ष्यों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.