पुलिस और डॉक्टर बने गर्भवती महिला के लिए फरिश्ता, बालोद में सड़क किनारे कराई गई डिलीवरी, स्वस्थ बच्चे को दिया जन्म
दर्द से बेहाल प्रसूता के लिए पेट्रोलिंग टीम डॉक्टर और स्टाफ नर्स को लेकर सड़क किनारे पहुंची, वहीं डिलीवरी का लिया गया फैसला
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 6:03 PM IST
बालोद: असहनीय दर्द से कराहती एक गर्भवती महिला के लिए नेशनल हाइवे पर जब उम्मीदें टूटने लगी थीं, तब पुलिस और डॉक्टरों की सूझबूझ काम आई. सभी ने मिलकर सड़क किनारे ही एक नई जिंदगी को सुरक्षित सांसें दीं. बालोद जिले के फागुनदहा चौक पर मानवीय संवेदना और त्वरित कार्रवाई की ऐसी नजीर देखने को मिली, जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है.
रूटीन चेकअप के लिए निकले थे घर से
गुरुर थाना क्षेत्र के ग्राम टेंगनाबरपारा निवासी सतीश सिन्हा अपनी गर्भवती पत्नी कुसुमलता सिन्हा को रूटीन चेकअप और सोनोग्राफी कराने बाइक से धमतरी अस्पताल ले जा रहे थे. फागुनदहा चौक के पास कुसुमलता को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. दर्द इतना तीव्र था कि वह आगे का सफर तय करने की स्थिति में नहीं रहीं और बेसुध होकर सड़क किनारे बैठ गईं. सुनसान रास्ते पर घबराए पति के सामने कोई उपाय नहीं सूझ रहा था.
हाइवे पेट्रोलिंग टीम को दी गई सूचना
इसी बीच वहां से गुजर रहे जागरूक राहगीरों ने तुरंत हाइवे पेट्रोलिंग टीम को मामले की सूचना दी. कॉल मिलते ही पेट्रोलिंग टीम ने एक पल भी नहीं गंवाया. टीम सीधे नजदीकी पुरूर सरकारी अस्पताल पहुंची और वहां से डॉक्टर और स्टाफ नर्स को अपने वाहन में बैठाकर फौरन मौके के लिए रवाना हुई.
वहीं डिलीवरी का लिया फैसला
घटनास्थल पर पहुंचकर मेडिकल टीम ने पाया कि महिला की हालत नाजुक है और उसे अस्पताल ले जाने तक का समय नहीं है. डॉक्टरों और नर्स ने हाइवे टीम के सहयोग से सड़क किनारे ही सुरक्षा घेरा तैयार किया और वहीं डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू की. स्वास्थ्य अमले के हुनर और हिम्मत के दम पर कुछ ही देर में महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया.
फिर अस्पताल भी लेकर पहुंची पेट्रोलिंग टीम
कुसुमलता ने 3 किलो 200 ग्राम के स्वस्थ बालक को जन्म दिया. सफल प्रसव के तुरंत बाद पेट्रोलिंग टीम ने मां और नवजात दोनों को सावधानीपूर्वक पुरूर अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं. संकट के वक्त देवदूत बनकर पहुंची पेट्रोलिंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने साबित कर दिया कि सजगता और सेवा भाव हो, तो किसी भी परिस्थिति में अनहोनी को टाला जा सकता है.