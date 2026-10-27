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पुलिस और डॉक्टर बने गर्भवती महिला के लिए फरिश्ता, बालोद में सड़क किनारे कराई गई डिलीवरी, स्वस्थ बच्चे को दिया जन्म

पुलिस और डॉक्टर बने गर्भवती महिला के लिए फरिश्ता ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बालोद: असहनीय दर्द से कराहती एक गर्भवती महिला के लिए नेशनल हाइवे पर जब उम्मीदें टूटने लगी थीं, तब पुलिस और डॉक्टरों की सूझबूझ काम आई. सभी ने मिलकर सड़क किनारे ही एक नई जिंदगी को सुरक्षित सांसें दीं. बालोद जिले के फागुनदहा चौक पर मानवीय संवेदना और त्वरित कार्रवाई की ऐसी नजीर देखने को मिली, जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है.

बालोद में सड़क किनारे कराई गई डिलीवरी, स्वस्थ बच्चे को दिया जन्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH) रूटीन चेकअप के लिए निकले थे घर से गुरुर थाना क्षेत्र के ग्राम टेंगनाबरपारा निवासी सतीश सिन्हा अपनी गर्भवती पत्नी कुसुमलता सिन्हा को रूटीन चेकअप और सोनोग्राफी कराने बाइक से धमतरी अस्पताल ले जा रहे थे. फागुनदहा चौक के पास कुसुमलता को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. दर्द इतना तीव्र था कि वह आगे का सफर तय करने की स्थिति में नहीं रहीं और बेसुध होकर सड़क किनारे बैठ गईं. सुनसान रास्ते पर घबराए पति के सामने कोई उपाय नहीं सूझ रहा था.