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नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बालोद पुलिस ने 6 लाख रुपए के गांजे के साथ तस्कर को चेकिंग के दौरान पकड़ा

मोपेड की पायदान पर बोरी में छिपाकर रायपुर ले जा रहा था 12 किलो गांजा, पुरूर पुलिस ने एनएच-30 पर दबोचा

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बालोद पुलिस ने 6 लाख रुपए के गांजे के साथ तस्कर को चेकिंग के दौरान पकड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 29, 2026 at 8:32 PM IST

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बालोद: नशे के सौदागरों के खिलाफ बालोद पुलिस का अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में पुरूर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब सवा छह लाख रुपये के अवैध मादक पदार्थ गांजे के साथ एक तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 किलोग्राम गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोपेड जब्त की है.

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मोपेड की पायदान पर बोरी में छिपाकर रायपुर ले जा रहा था 12 किलो गांजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुखबिर की सूचना पर मरकाटोला कैंप के पास नाकेबंदी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुरूर पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोपेड पर सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में गांजा लेकर कांकेर-चारामा के रास्ते रायपुर की ओर जा रहा है. सूचना पर पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे-30 पर ग्राम मरकाटोला कैंप के सामने तत्काल नाकेबंदी की. इस दौरान कांकेर की तरफ से आ रही संदिग्ध मोपेड को घेराबंदी कर रोका गया.

खाकी टेप से लिपटे मिले 6 पैकेट

पूछताछ में मोपेड चालक ने अपना नाम रवि नेताम (40 वर्ष) निवासी ग्राम कनेरी मनेरीपारा, थाना पुरूर बताया. वाहन की तलाशी लेने पर पायदान पर रखी सफेद बोरी के अंदर से खाकी रंग के टेप से लिपटे हुए 6 पैकेट गांजे के बरामद हुए. पुलिस ने 6 लाख 5 हजार रुपये कीमत का गांजा और 20 हजार रुपये मूल्य की पुरानी मोपेड जब्त कर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है. शुक्रवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया.

यह कार्रवाई दुर्ग रेंज आईजी अभिषेक शांडिल्य के निर्देश, बालोद एसपी योगेश कुमार पटेल और एएसपी मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन पर हुई. गुरूर एसडीओपी माया शर्मा के नेतृत्व में के साथ कार्रवाई में पुरूर थाना प्रभारी उपनिरीक्षक जोगेन्द्र साहू, सउनि विश्वजीत मेश्राम, भुजबल साहू, आरक्षक लिखन साहू, किशोर साहू, उमाशंकर जारके, धर्मेन्द्र टाण्डेकर, थनेन्द्र देवांगन, संदीप यादव और मनोज मेश्राम की सराहनीय भूमिका रही.

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