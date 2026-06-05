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क्या खनन के लिए उजाड़े जाएंगे बालोद जिले के गांव? नवरत्न कंपनी NLCIL को मिला लाइसेंस, सर्वे के लिए मांगी गई NOC

फॉस्फोराइट और चूना पत्थर के दो ब्लॉक मिलने के बाद लेटर जारी कर मांगी गई NOC, ग्रामीणों में चिंता, ग्राम पंचायत ने नहीं दी सहमति

NLCIL controversy NOC balod
फॉस्फोराइट और चूना पत्थर के दो ब्लॉक मिलने के बाद लेटर जारी कर मांगी गई NOC (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 4:23 PM IST

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बालोद: जिले के सेमहरडीह और रायपुरा में फॉस्फोराइट और चूना पत्थर के दो ब्लॉक मिले हैं. भारत सरकार के पब्लिक सेक्टर के लीडिंग नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) को ये ब्लॉक मिले हैं. जिसे लेकर पंचायत ने एक स्वर में इसका विरोध कर दिया है.

दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार के खनिज संसाधन विभाग ने कंपनी को इन क्षेत्रों में विस्तृत भूवैज्ञानिक अन्वेषण और खनन के लिए समग्र लाइसेंस जारी किया है वहीं जिला प्रशासन से भी अनुबंध हो चुका है, जिसके बाद से तहसीलदार द्वारा गांव से इसके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगा गया है. लेकिन पंचायत ने इसे लेकर किसी प्रकार की कोई सहमति प्रदान नहीं की है.

क्या खनन के लिए उजाड़े जाएंगे बालोद जिले के गांव? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

केंद्र ने की 2 ब्लॉक की नीलामी?

एक तरफ ग्राम सभा में इस पर सहमति नहीं बनी है तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने दो ब्लॉक की नीलामी कर दी है जिसका पत्र भी सामने आया है. 'ट्रेंच-V' नीलामी के तहत इन ब्लॉकों के लिए NLCIL खान मंत्रालय (Ministry of Mines) को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर कंपोजिट लाइसेंस जारी कर दिया गया है.

NLCIL controversy NOC balod
नवरत्न कंपनी NLCIL को मिला लाइसेंस, सर्वे के लिए मांगी गई NOC (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टेस्टिंग करने के लिए मांगी गई NOC

लाइसेंस जारी करने करने के बाद कंपनी को इन दोनों ब्लॉकों में विस्तृत भूवैज्ञानिक अन्वेषण शुरू करने का अधिकार मिल गया. इसके तहत बोर ड्रिलिंग कर लाइम स्टोन और फास्फोराइट की मात्रा की जांच की जाएगी. हालांकि अभी खनन होगा या नहीं ये स्पष्ट नहीं है. लेकिन इसकी टेस्टिंग के लिए NOC मांगी गई है.

आवेदन आया है हमारे पास जिसमें NOC जारी करने के लिए लिखा है. सर्वे के लिए है ये खनन के लिए नहीं है, टेस्टिंग होगी लेकिन उस पर भी ऐसा होता है कि टेस्ट के लिए NOC मांगे और फिर खनन कर लेते हैं तो हम लोग ग्रामसभा में बैठक किए जहां लोगों ने सहमति नहीं दी है.- डेविड बारले, सरपंच

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लेटर जारी कर मांगी गई NOC, ग्रामीणों में चिंता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इधर ग्रामीणों का विरोध शुरू

गांव में जब से यह पत्र प्राप्त हुआ है उन्हें यह चिंता है कि यदि यहां ये खनिज मिलते हैं तो पूरा गांव खाली करा दिया जाएगा. आपको बता दें पत्र में 3 अन्य ग्राम पंचायतों का जिक्र है जहां ये प्रभावित हो सकते हैं. सरपंच डेविड बारले ने बताया कि आधिकारिक पत्र प्राप्त हो चुका है जिसके लिए हमने सहमति नहीं दी है वहीं इस मामले पर जिला अधिकारी प्रवीण चंद्राकर ने ऑन कैमरा कुछ भी कहने से मना कर दिया और जानकारी देते हुए बताया कि बोर ड्रिल की तैयारी चल रही है.

गांव वालों से हम लोग चर्चा किए हैं. पंचायत के तरफ से हम लोग आपत्ति कर चुके हैं. एक बार में ये नहीं होता है, आगे और आएगा आदेश तो आपत्ति करेंगे- कैश कुमार बारले, पंच प्रतिनिधि

कृषि और औद्योगिक प्रभाव

फॉस्फोराइट कृषि उर्वरकों के निर्माण के लिए एक अनिवार्य कच्चा माल है. वहीं चूना पत्थर, सीमेंट और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बेहद जरूरी है. घरेलू स्तर पर इन खनिजों को सुरक्षित करने से भारत की कृषि और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी. बालोद में ऐसा पहली दफा हुआ है जब इतनी बड़ी नीलामी इस क्षेत्र की हुई है.

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नवरत्न कंपनी NLCIL को मिला लाइसेंस ! (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कंपोजिट लाइसेंस क्या होता है?

यह एक दोहरा परमिट होता है. यह कंपनी को पहले इलाके में विस्तृत वैज्ञानिक खोज (भूवैज्ञानिक मानचित्रण और खनिज का अनुमान) करने की अनुमति देता है. स्पष्ट है कि यहां कुछ है तभी इस जगह को लेकर शासन और प्रशासन इतनी मेहनत कर रही है, अब देखना यह होगा ग्रामीण इस पूरे मसले पर क्या रुख अपनाता है.

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