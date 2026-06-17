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बालोद: पाररास रेलवे फाटक रात 9 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेगा बंद, रूट डायवर्ट

रेलवे ट्रैक की जरूरी मरम्मत और मेंटेनेंस कार्य के चलते इस मार्ग पर सड़क यातायात को पूरी तरह से रोका जा रहा है.

SECR MAINTENANCE WORK BALOD
एसईसीआर का मेंटनेंस कार्य बालोद (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 11:39 AM IST

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बालोद: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के बालोद-कुसुमकसा स्टेशन के बीच स्थित पाररास रेलवे फाटक (समपार क्रमांक DD-50) आज रात से बंद रहेगा. रेलवे ट्रैक की जरूरी मरम्मत और मेंटेनेंस कार्य के चलते इस मार्ग पर सड़क यातायात को पूरी तरह से रोका जा रहा है. रेल प्रशासन द्वारा यह यह काम आज रात 9:00 बजे से गुरुवार सुबह 8:00 बजे तक करीब 11 घंटे तक युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा. इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी हो चुकी है.

बाइपास और अंडरब्रिज का करना होगा उपयोग

फाटक बंद रहने के दौरान आम जनता और वाहन चालकों की सुविधा के लिए रूट को डायवर्ट किया गया है. रेलवे ने अपील की है कि लोग इस दौरान पाररास रेलवे फाटक की जगह पाररास अंडरब्रिज या बाईपास मार्ग का उपयोग करें, चूंकि काम रात के समय होगा, इसलिए बाहरी या नए वाहन चालकों को रास्ता ढूंढने में परेशानी हो सकती है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने पहले से तैयारी रखने को कहा है.

SECR Maintenance work bALOD
पाररास रेलवे फाटक बंद करने को लेकर SECR का पत्र (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस अधीक्षक को लिखा पत्र, तैनात रहेगा सुरक्षा बल

वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ) बालोद द्वारा इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक (SP) को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है.पत्र में मांग की गई है कि आम जनता को इस बदलाव की जानकारी देने और वाहनों को व्यवस्थित ढंग से संभालने के लिए मौके पर विभागीय सुरक्षा दल और पुलिस बल की व्यवस्था की जाए. एएसपी मोनिका ठाकुर ने बताया कि रेलवे से प्राप्त पत्र के आधार पर व्यवस्था बनाई जा रही है. रूट डायवर्ट किया गया है.

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मरम्मत कार्य के लिए बंद किया जा रहा फाटक (ETV Bharat Chhattisgarh)
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