सरकारी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत, नर्स ने कराया प्रसव, डॉक्टर ने कहा- यह शासकीय व्यवस्था
दो लोगों की मौत के बाद परिवार सदमे में है. दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है. दानवीर साहू की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2026 at 1:08 PM IST
बालोद: पलारी नगर पंचायत स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां कथित लापरवाही के चलते प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई. घटना के बाद पीड़ित परिवार सदमे में है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है. वहीं, मामले में जिम्मेदारी लेने के बजाय डॉक्टर ने सरकारी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.
नर्स ने कराया प्रसव, रेफर न करने का आरोप
बेदबाई साहू को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने पलारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था. मृतका के पति तीरथ साहू ने आरोप लगाया कि अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर मौजूद नहीं थे. परिवार के लोग डॉक्टर को लगातार फोन कर बुलाते रहे, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी होने पर ही आने की बात कही. इस बीच ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने प्रसव करा दिया, जिससे नवजात की मौत हो गई.
मृतका के पति तीरथ साहू और परिवार के मुखिया महेश साहू का कहना है कि बच्चे की मौत के बाद वे पत्नी को हायर सेंटर रेफर करने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन डॉक्टर ने महिला को स्वस्थ बताकर रेफर नहीं किया. बाद में जब हालत बिगड़ने पर धमतरी ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में महिला ने भी दम तोड़ दिया.
|बहू सुबह साढ़े 5 बजे सोकर उठी और कहा कि अस्पताल जाना है. बहू को अस्पताल लेकर पहुंचा और पौने 6 बजे डॉक्टर को फोन कर इसकी जानकारी दी. डॉक्टर ने कहा कि वहां नर्स है, वो जब बताएंगे तो मैं जाउंगा. बहू के पास पत्नी थी. पत्नी ने कई बार नर्स को बोला कि डॉक्टर को बुला लो लेकिन नर्स ने खुद ही प्रसव कराने की बात कही- महेश साहू, मृतका का ससुर
|बार बार फोन करने के बाद भी डॉक्टर समय पर प्रसव कराने नहीं पहुंचा. प्रसव के बाद बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ. बार बार हमने कहा कि बच्चे और मां को धमतरी लेकर जाते हैं लेकिन डॉक्टर ने पत्नी ठीक है कहकर हमें गुमराह कर दिया. लेकिन जब हालत बहुत खराब हो गई तो पत्नी को धमतरी लेकर जाने लगे लेकिन बीच रास्ते में ही पत्नी की दुखद मौत हो गई. मैं कार्रवाई चाहता हूं-तीरथ साहू, मृतका का पति
डॉक्टर ने सरकारी व्यवस्था पर फोड़ा ठीकरा
इस पूरे मामले पर जब पलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया- "20 नवंबर को सुबह 6 बजे महिला प्रसव के लिए आई थी. लगभग 8 बजकर 50 मिनट पर प्रसव हुआ.बच्चा मृत पैदा हुआ. मृत बच्चे की जांच के लिए नर्स हेमलता ठाकुर ने मुझे कॉल कर बुलाया. मैं तुरंत मौके पर पहुंचा. जांच के बाद बच्चा के मृत पैदा होने की जानकारी परिजनों को दी. परिजनों ने बच्चे को इलाज के लिए धमतरी ले जाने की बात कही. मां स्वस्थ थी. इसलिए सिर्फ बच्चे को ही धमतरी रेफर किया गया."
बिना किसी डॉक्टर के अस्पताल में डिलीवरी कराने पर डॉक्टर ने कहा कि यहां शासकीय व्यवस्था है.
जानकारी ये भी है कि डॉक्टर का एक क्लीनिक है, जिससे डॉक्टर अपना ज्यादा समय अपने निजी क्लीनिक में रहते हैं. हालांकि डॉक्टर ने निजी क्लीनिक की बात को नकार दिया. डॉक्टर ने कहा कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अस्पताल में रहते हैं. उनका निवास स्थान पलारी है इसलिए कोई यदि उनके पास कोई डॉक्टरी सलाह के लिए आते हैं तो मना नहीं करते.
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