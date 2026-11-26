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सरकारी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत, नर्स ने कराया प्रसव, डॉक्टर ने कहा- यह शासकीय व्यवस्था

बालोद जच्चा बच्चा की मौत ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बालोद: पलारी नगर पंचायत स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां कथित लापरवाही के चलते प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई. घटना के बाद पीड़ित परिवार सदमे में है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है. वहीं, मामले में जिम्मेदारी लेने के बजाय डॉक्टर ने सरकारी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.

नर्स ने कराया प्रसव, रेफर न करने का आरोप बेदबाई साहू को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने पलारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था. मृतका के पति तीरथ साहू ने आरोप लगाया कि अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर मौजूद नहीं थे. परिवार के लोग डॉक्टर को लगातार फोन कर बुलाते रहे, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी होने पर ही आने की बात कही. इस बीच ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने प्रसव करा दिया, जिससे नवजात की मौत हो गई.