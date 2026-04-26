चौक पर महिलाओं को देखकर कर रहा था अश्लील हरकत, बालोद में महिला बैंकर ने वीडियो बनाकर उठाए सवाल तो हुई कार्रवाई
महिला बैंकर की हिम्मत से अश्लील हरकत करने वाला आरोपी बेनकाब हुआ. विहिप और मातृशक्ति ने घेरा थाना, पुलिस ने आरोपी जानी खान को पकड़ा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 26, 2026 at 11:28 AM IST
बालोद: शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में शुमार जय स्तंभ चौक के पास महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले एक सिरफिरे की करतूत अब भारी पड़ गई है. एक महिला बैंकर की सजगता और हिम्मत के कारण आरोपी युवक की अश्लील हरकतें न केवल कैमरे में कैद हुईं, बल्कि उसे जेल की हवा भी खानी पड़ी. इस घटना के बाद शहर के हिंदू संगठनों और महिलाओं में भारी आक्रोश देखा गया.
बैंकर की पोस्ट ने मचाया बवाल
जानकारी के अनुसार, जय स्तंभ चौक स्थित अटल परिसर के गन्ना रस सेंटर के पास जानी खान नामक युवक अक्सर महिलाओं को देखकर अश्लील हरकतें और गंदे इशारे करता था. इस दौरान जब वहां मौजूद एक महिला बैंकर ने इस व्यक्ति की नीचता देखी, तो उन्होंने डरने के बजाय उसका वीडियो बना लिया. महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, क्या लड़कियां कहीं सुरक्षित हैं? हमें देखकर यह व्यक्ति चश्मा पहन लेता है और अश्लील हरकतें करता है.
विहिप ने दर्ज कराई FIR, तहसीलदार ने भेजा जेल
वीडियो वायरल होते ही विश्व हिंदू परिषद (VHP) और मातृशक्ति संगठन की महिलाएं सक्रिय हो गईं. शनिवार को बड़ी संख्या में संगठन की पदाधिकारी और कार्यकर्ता बालोद थाने पहुंचे. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी जानी खान के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. देर शाम पुलिस ने आरोपी को तहसीलदार न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.
जब बात हमारी मातृ शक्ति की आती है तो हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे. मैं बाकी महिलाओं से भी अपील करती हूं कि वे आगे आएं ताकी आगे से कोई ऐसी हरकत ना करे- पूजा जैन, बालोद
आरोपी की मानसिकता बेहद विकृत है. वह जानबूझकर महिलाओं को टारगेट कर रहा था. ऐसे असामाजिक तत्वों का समाज के बीच होना खतरनाक है.- संगीता शर्मा, अधिवक्ता, विधि विभाग विहिप