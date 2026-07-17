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बालोद एसपी किरण चव्हाण ने गिनाईं प्राथमिकताएं, जनता से बेहतर संवाद, कम्युनिटी पुलिसिंग पर फोकस

पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित हो सके, इसका प्रयास रहेगा. नशे के खिलाफ विभिन्न कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए आयोजन करेंगे ताकि एक तो नशे पर कार्रवाई की जा सके और युवाओं को जागरुक भी किया जा सके.

बालोद : नए एसपी किरण चव्हान ने पत्रकार वार्ता कर अपनी प्राथमिकताएं बताईं. उन्होंने कहा कि मैं सब की बातें सुनूंगा, लेकिन नियमानुसार कार्रवाई होगी. मैंने वनांचल क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से काम किया है और बालोद जिले में भी हम आधुनिक हाईटेक तकनीक का उपयोग करेंगे.

बालोद के नए एसपी का बेहतर पुलिसिंग पर फोकस (ETV BHARAT)

थानों में हो बेहतर सम्मान-एसपी

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जब कोई व्यक्ति थाना पहुंचे तो थाना स्टाफ की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि, वह उन्हें पानी दे और सम्मान से उन्हें बिठाए. उनकी बातों को सुनें. सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि आम जनता को एक अपनापन का व्यवहार थानों में महसूस हो.

मैदान में अब एक दूसरा अध्याय-एसपी

2018 बैच के आईपीएस किरण चव्हाण लंबे समय तक वनांचल क्षेत्र में पोस्टेड रहे हैं. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जब वह वनांचल क्षेत्र सुकमा में थे तो उनके पास विभिन्न सेंट्रलाइज्ड और राज्य सहित जिला पुलिस बल मिलाकर 20 हजार से अधिक फोर्स तैनात थी. यहां पर उन्हें एक व्यवस्थित स्टाफ मिल रहा है, इसलिए लॉ इन ऑर्डर से लेकर कम संसाधनों में काम करना चैलेंजिंग रहेगा.

बालोद एसपी ने कहा कि सुकमा में तो विदेशी तकनीक भी मिली थी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी नक्सलवाद के खात्मे को लेकर काफी मेहनत किया और काम किया है. अब मैदानी क्षेत्र में जनता का विश्वास जीतना प्राथमिकता रहेगी.

कम्युनिटी पुलिसिंग पर फोकस

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर भी प्राथमिकताएं रहेगी. एसपी ने कहा कि मैं कभी भी अचानक किसी थाने में पहुंचकर निरीक्षण कर सकता हूं. बीती रात को 12:00 बजे गुरुर पुलिस थाने का निरीक्षण किया था ताकि यह पता चल पाए कि यदि आधी रात को कोई भी व्यक्ति थाने में मदद के लिए पहुंचता है तो उसके लिए पुलिस कितनी तैयार है.