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सैकडों चमगादड़ों की रहस्यमयी तरीके से मौत, सुरक्षित नहीं आशियाना, अब जागा BSP प्रबंधन, DFO ने भेजा सैंपल

बालोद जिले से मृत चमगादड़ों के सैंपल लेकर भोपाल भेजे गए, गर्मी से मौत की आशंका लेकिन संक्रमण के खतरे का भी डर

Mysterious Death of Many Bats
सैकडों चमगादड़ों की रहस्यमयी तरीके से मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 29, 2026 at 7:52 PM IST

3 Min Read
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बालोद: जिले के लौह नगरी राजहरा खान व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र परिसर चमगादड़ों का एक सुरक्षित बसेरा है. यहां हजारों कि संख्या में चमगादड़ निवास करते हैं, लेकिन बीते लगभग एक सप्ताह से रोजाना सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ों की रहस्यमय मौत के मामले सामने आ रहे हैं.

इलाका बदबू से भरा

मृत चमगादड़ों को परिसर में ही केमिकल छिड़काव कर आग के हवाले किया गया है, बावजूद इसके इलाका बदबू से भरा हुआ है, अभी भी बारी बारी कर चमगादड़ पेड़ों से गिर रहे हैं और मृत चमगादड़ों के अवशेष स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं. हालांकि चमगादड़ों की मौत क्यों हो रही है अभी भी जांच का विषय है. गर्मी से मौत होने की बात प्रारंभिक रूप से कही जा रही है लेकिन ये किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा कर रहा है.

गर्मी से मौत की आशंका लेकिन संक्रमण के खतरे का भी डर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच में भेजा सैंपल

वही पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए बालोद वन मंडल अधिकारी अभिषेक अग्रवाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस जगह से इंसानों को दूर रहने की सलाह दी उन्होंने बारीकी से जांच की और कहा कि इस तरह की घटनाएं कांकेर और कोरबा में पहले ही सामने आई हैं और जिस तरह की स्थितियां चमगादड़ों में दिख रही है वह किसी संक्रमण की ओर इशारा करती है.

इंसानों में भी संक्रमण का खतरा?

चमगादड़ों की मौत किसी संक्रमण से हुई है या नहीं ये जांच का विषय है लेकिन अगर संक्रमण है तो वह इंसानों में भी फैल सकता है जिसके चलते सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है. डीफएओ ने कहा कि गर्मी पूरे क्षेत्र में एक जैसी है लेकिन पर्टिकुलर एक ही जगह पर मृत होना यह किसी संक्रमण की ओर इशारा कर रहा है हमने मृत चमगादड़ों के सैंपल लेकर भोपाल के एक इंस्टिट्यूट में भेजा है और आगे जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा.

Mysterious Death of Many Bats
बालोद जिले से मृत चमगादड़ों के सैंपल लेकर भोपाल भेजे गए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बरसो से आशियाना

आपको बता दें जिस जगह चमगादड़ों का आशियाना है वो एक खान व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र है उसके पीछे पेड़ों की एक श्रृंखला है जहां हजारों की संख्या में बरसों से चमगादड़ निवास करते आ रहे हैं. इतने वर्षों में ये पहली बार हुआ है जब इस तरह की घटना सामने आई है.

क्षेत्र में इस घटना को लेकर चिंता है लेकिन अब प्रशासन पूरे मामले को लेकर एक्टिव हो चुका है और आगे की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है. आपको बता दें कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के GM ने पूरे मामले को लेकर जांच के निर्देश दिए हैं लेकिन बयान देने से उन्होंने इनकार कर दिया.

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