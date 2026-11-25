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बालोद में म्यूजिक टीचर ने 11 साल की छात्रा से की छेड़छाड़, गिरफ्तार

बालोद छेड़छाड़ का आरोपी टीचर गिरफ्तार ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बालोद: दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल के म्यूजिक टीचर ने अपनी ही 11 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ की. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

घटना दल्लीराजहरा नगर में संचालित एक निजी स्कूल की है. यहां संगीत सिखाने वाले शिक्षक ने 11 वर्षीय मासूम छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते हुए बैड टच की घिनौनी हरकत की. शिक्षक की इस करतूत से बच्ची बुरी तरह डर और सहम गई. घर पहुंचने के बाद डरी-सहमी बच्ची ने हिम्मत जुटाकर माता पिता को घटना के बारे में बताया.