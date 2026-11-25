बालोद में म्यूजिक टीचर ने 11 साल की छात्रा से की छेड़छाड़, गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. दानवीर साहू की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 10:46 AM IST
बालोद: दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल के म्यूजिक टीचर ने अपनी ही 11 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ की. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
घटना दल्लीराजहरा नगर में संचालित एक निजी स्कूल की है. यहां संगीत सिखाने वाले शिक्षक ने 11 वर्षीय मासूम छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते हुए बैड टच की घिनौनी हरकत की. शिक्षक की इस करतूत से बच्ची बुरी तरह डर और सहम गई. घर पहुंचने के बाद डरी-सहमी बच्ची ने हिम्मत जुटाकर माता पिता को घटना के बारे में बताया.
पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, आरोपी भेजा गया जेल
मासूम की बात सुनकर परिजनों के होश उड़ गए. वे तत्काल दल्लीराजहरा थाने पहुंचे और आरोपी टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. नाबालिग से जुड़े इस संवेदनशील मामले में पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया.
|नाबालिग बच्ची के साथ टीचर ने बैड टच किया था. जांच के बाद टीचर पर कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया-विनोद मंडावी, CSP राजहरा
सीएसपी राजहरा ने दी जानकारी
इस पूरे मामले को लेकर सीएसपी राजहरा विनोद मंडावी ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर दल्लीराजहरा थाने में आरोपी शिक्षक के विरुद्ध पॉक्सो (POCSO) एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी शिक्षक को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.