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बालोद में मंदिर विवाद ने लिया खूनी रूप, बीच-बचाव करने आए उप-सरपंच के भतीजे की चाकू गोदकर हत्या

बालोद: जिले के डौंडीलोहारा क्षेत्र में मंदिर को लेकर उपजा विवाद मातम में बदल गया. ग्राम जोगीभाठ में शीतला मंदिर के मुद्दे पर बुलाई गई ग्रामीणों की पंचायत के दौरान हिंसक झड़प हो गई जिसमें एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी. मृतक की पहचान कुणाल देशमुख के रूप में हुई है, जो गांव के उप-सरपंच का भतीजा था. इस वारदात के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत बटेरा के आश्रित ग्राम जोगीभाठ में स्थित शीतला मंदिर को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था. इसी मसले को सुलझाने और व्यवस्था बनाने के लिए बीती रात ग्रामीणों की एक सार्वजनिक बैठक बुलाई गई थी. बैठक में गांव के रसूखदार और जिम्मेदार लोग मौजूद थे. चर्चा के दौरान उप-सरपंच डोमेन्द्र देशमुख और विपक्षी गुट के बीच तनातनी शुरू हो गई.

गाली-गलौज से शुरू हुआ मामला खूनी संघर्ष में तब्दील

देखते ही देखते शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई बैठक गाली-गलौज और हाथापाई तक पहुंच गई. चश्मदीदों के मुताबिक, वहां मौजूद सोहन लाल साहू और उसके कुछ साथी उग्र हो गए और उप-सरपंच पर हमला करने की कोशिश की. अपने चाचा को संकट में देख कुणाल देशमुख (मृतक) बीच-बचाव करने के लिए दौड़ा. इसी दौरान मुख्य आरोपी सोहन लाल ने अपने पास रखे धारदार चाकू से कुणाल के सीने और पेट पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. ग्रामीण तत्काल लहूलुहान कुणाल को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अत्यधिक खून बह जाने के कारण डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस की कार्रवाई, 5 संदेही हिरासत में

हत्या की सूचना मिलते ही डौंडीलोहारा थाना प्रभारी और एसडीओपी बोनिफास इक्का दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने रात में ही घेराबंदी कर मुख्य आरोपी सोहन लाल साहू सहित पांच अन्य संदेहियों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस प्रशासन ने गांव में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है.

मंदिर विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक युवक की चाकू लगने से मौत हो गई है. हमने मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. शव को पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. मामले की सूक्ष्मता से जांच जारी है.- एसडीओपी बोनिफास इक्का

गांव में पसरा सन्नाटा

कुणाल की मौत के बाद जोगीभाठ और बटेरा क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है. एक होनहार युवक की इस तरह निर्मम हत्या से ग्रामीणों में आक्रोश और शोक की लहर है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या (धारा 302) व अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.