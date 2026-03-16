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सड़क हादसे में बालोद नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष की मौत

बालोद: शहर के गंजपारा क्षेत्र में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष और सर्वोदय मंडल के संरक्षक सुखित राम साहू (60 वर्ष) की मौत हो गई. दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौटते समय एक अनियंत्रित विंगर वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि उनके सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई.

मिली जानकारी के अनुसार, सुखित राम साहू गंजपारा स्थित एफसीआई गोदाम के पास ऑटो पार्ट्स की दुकान संचालित करते थे. रविवार शाम लगभग 7:40 बजे वे दुकान बंदकर अपनी स्कूटी से घर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान दुर्गा मंदिर के समीप एक तेज रफ्तार विंगर वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सड़क हादसे में सुखित राम साहू का निधन (ETV Bharat Chhattisgarh)

सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे साहू

सुखित राम साहू वर्ष 1994 में नगर पालिका बालोद के उपाध्यक्ष रहे थे. जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णा दुबे ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे बेहद सरल और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे. उनकी पहचान शहर के धार्मिक और सामाजिक कार्यों में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में थी.

पुलिस की कार्रवाई के बाद अंतिम विदाई

बालोद थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि शव को मर्च्युरी में रखवाया गया है और आज पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा. पुलिस ने अज्ञात विंगर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. सुखित राम साहू की अंतिम यात्रा सोमवार को उनके गृह निवास पांडेय पारा से पांडेयपारा मुक्तिधाम तक निकाली जाएगी. उनके निधन की खबर से पूरे बालोद शहर और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है.