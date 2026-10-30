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ETV भारत की खबर का बड़ा असर, बालोद में पटाखा कारोबारियों के अवैध होर्डिंग्स-पोस्टर पर नगर पालिका का एक्शन

बालोद में पटाखा कारोबारियों के अवैध होर्डिंग्स-पोस्टर पर नगर पालिका का एक्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बालोद: त्योहारों के मौसम में नियमों को ताक पर रखकर प्रचार करने वालों के खिलाफ बालोद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. शहर के सार्वजनिक स्थलों, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख मार्गों पर लगे पटाखों के अवैध होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टरों को हटाने की व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. यह त्वरित कार्रवाई ईटीवी भारत की ओर से प्रमुखता से उठाए गए मुद्दे के बाद देखने को मिली है.

राष्ट्रीय राजमार्ग सहित शहर के अंदरूनी मार्गों से हटाए गए बैनर-पोस्टर (ETV BHARAT CHHATTISGARH) त्यौहार आगमन के साथ बैनर की भरमार आपको बता दें कि दीपावली के आगमन के साथ ही शहर के कई व्यापारियों और पटाखा विक्रेताओं ने अनुमति लिए बिना राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य चौराहों और बिजली के खंभों पर बैनर टांग दिए थे. ये होर्डिंग्स वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का कारण भी बन सकते थे. साथ ही बिजली के खंभों पर लटकते इन पोस्टरों से सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे.