ETV भारत की खबर का बड़ा असर, बालोद में पटाखा कारोबारियों के अवैध होर्डिंग्स-पोस्टर पर नगर पालिका का एक्शन
ETV भारत की खबर के बाद नगर पालिका अध्यक्ष ने अधिकारियों को दिए निर्देश, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित शहर के अंदरूनी मार्गों से हटाए गए बैनर-पोस्टर
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2026 at 6:13 PM IST
बालोद: त्योहारों के मौसम में नियमों को ताक पर रखकर प्रचार करने वालों के खिलाफ बालोद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. शहर के सार्वजनिक स्थलों, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख मार्गों पर लगे पटाखों के अवैध होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टरों को हटाने की व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. यह त्वरित कार्रवाई ईटीवी भारत की ओर से प्रमुखता से उठाए गए मुद्दे के बाद देखने को मिली है.
त्यौहार आगमन के साथ बैनर की भरमार
आपको बता दें कि दीपावली के आगमन के साथ ही शहर के कई व्यापारियों और पटाखा विक्रेताओं ने अनुमति लिए बिना राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य चौराहों और बिजली के खंभों पर बैनर टांग दिए थे. ये होर्डिंग्स वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का कारण भी बन सकते थे. साथ ही बिजली के खंभों पर लटकते इन पोस्टरों से सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे.
हमने उठाया था मुद्दा
ईटीवी भारत ने जनहित और सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर विषय को 29 अक्टूबर को प्रमुखता से उजागर किया था. खबर में इस बात को बताया गया कि किस तरह नियमों का उल्लंघन कर शहर भर को अवैध विज्ञापनों से पाट दिया गया है और संबंधित विभाग इस पर मौन साधे हुए है.
हरकत में आया प्रशासन
खबर प्रसारित होते ही नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए. 30 अक्टूबर की सुबह से ही नगर पालिका का राजस्व और स्वच्छता अमला भारी लाव-लश्कर के साथ सड़कों पर उतर आया.
नगर पालिका की टीम ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग सहित शहर के अंदरूनी मार्गों पर लगे सभी अवैध बैनर-पोस्टरों को उखाड़ना शुरू किया. कर्मचारियों ने क्रेन और सीढ़ियों की मदद से खंभों पर लटके विज्ञापनों को पूरी तरह साफ कर दिया है.
पालिका की त्वरित कार्रवाई
प्रशासन की इस मुस्तैदी के बाद शहर के प्रमुख खंभे और चौराहे अब पूरी तरह अवैध बैनर-मुक्त नजर आ रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि शहर में बिना अनुमति किसी भी प्रकार के व्यावसायिक विज्ञापन लगाने वालों पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.