शिक्षा किसी भी समाज एवं राष्ट्र की उन्नति का मुख्य आधार: मुख्यमंत्री साय

मरार समाज की सीएम साय ने की तारीफ: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कोसरिया मरार समाज को धरती माता की सेवा करने वाला मेहनतकश समाज बताते हुए समाज की सराहना की. इस अवसर पर उन्होंने समाज की मांग पर प्रदेश स्तरीय कार्यालय भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने और राज्य शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष पद पर जल्द नियुक्ति का आश्वासन दिया.

बालोद: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज एवं राष्ट्र की उन्नति का मुख्य आधार है. इसलिए हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को उच्च शिक्षित और ज्ञानवान बनाने का संकल्प लेना चाहिए. मुख्यमंत्री रविवार को डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम संबलपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कोसरिया मरार समाज की तरफ से आयोजित युवक-युवती परिचय सम्मेलन और शाकंभरी महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

सामूहिक विवाह की सराहना: सीएम साय ने शाकंभरी माता, भगवान श्रीराम, माता सीता, महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्री बाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण किया.उन्होंने मरार समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज के कमजोर वर्गों को सहायता देने के साथ फिजूलखर्ची रोकने का भी एक उत्कृष्ट माध्यम हैं.

साय ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने नशामुक्त समाज के निर्माण की अपील की और कहा कि सभी समाजों की प्रगति ही राज्य व राष्ट्र की प्रगति का आधार है.

शाकंभरी माता की तस्वीर पर माल्यार्पण करते सीएम साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

मरार समाज बहुत जागरूक समाज है. खेती विशेषकर सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में विशेष योगदान है- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

सीएम ने गिनाई योजनाएं: मुख्यमंत्री ने सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों से धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीद रही है. सिंचाई रकबा बढ़ाने और जलाशयों के मरम्मत के लिए 2800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. किसानों के लिए दलहन, तिलहन और पशुपालन के प्रोत्साहन की योजनाएं भी संचालित हो रही हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोसरिया मरार समाज की तरफ से प्रकाशित युवक-युवती परिचय माला पुस्तिका का विमोचन किया और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर सुखमय वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दीं.

मरार समाज के कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

कार्यक्रम में ये रहे शामिल: कार्यक्रम में विधायक संगीता सिन्हा, आईजी रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष तारणी पुष्पेंद्र चंद्राकर, उपाध्यक्ष तोमन साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल रहे. स्वागत भाषण समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पटेल ने दिया और आभार प्रदर्शन प्रांतीय संयोजक राजेन्द्र पटेल ने किया.