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अंधविश्वास का खेल..! 3 साल की बच्ची के कब्र से गायब हुआ था सिर, 3 महीने बाद भी सुराग नहीं मिलने पर गुस्साए ग्रामीण

बालोद जिले के गुंडरदेही थाना इलाके का मामला, ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर की शिकायत, चौकी प्रभारी पर भी दबाव बनाने का लगाया आरोप

Grave tampering case
3 साल की बच्ची के कब्र से गायब हुआ था सिर, अब तक सुराग नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 25, 2026 at 4:39 PM IST

3 Min Read
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बालोद: जिले के हल्दी चौकी अंतर्गत ग्राम माहुद-बी में तीन साल की मासूम बच्ची के कब्र से छेड़छाड़ का मामला फिर गरमा गया है. शव का सिर गायब होने के मामले में 3 महीने बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है. इस पर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है. इसी को लेकर गांव के लोग बड़ी संख्या में सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और जल्द कार्रवाई की मांग की. मामला गुंडरदेही थाना क्षेत्र का है.

अंधविश्वास का खेल..! 3 साल की बच्ची के कब्र से छेड़छाड़ मामले में कार्रवाई की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चौकी प्रभारी को भी हटाने की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने घटना की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. लोगों ने हल्दी चौकी प्रभारी लता तिवारी पर भी गंभीर आरोप लगाए. ग्रामीणों का कहना है कि जब वे मामले की जानकारी लेने चौकी पहुंचते हैं तो उन्हें डराया-धमकाया जाता है और उच्च अधिकारियों तक बात न पहुंचाने का दबाव बनाया जाता है. ग्रामीणों ने चौकी प्रभारी को हटाने की मांग भी की है.

14 फरवरी की रात से फैला डर

ग्रामीणों के मुताबिक मासूम प्रिया साहू का शव 14 फरवरी की रात को दफनाया गया था. इसके बाद कब्र से छेड़छाड़ की सूचना मिली थी. अगले दिन प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में कब्र की खुदाई की गई. जांच के दौरान बच्ची का सिर गायब मिला. वहीं मौके पर तंत्र-मंत्र से जुड़े सामान भी पाए गए थे. इस घटना के बाद से गांव में डर और गुस्से का माहौल बना हुआ है.

Grave tampering case
3 महीने बाद भी सुराग नहीं मिलने पर गुस्साए ग्रामीण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, पुलिस ने बाहर रोका

गांव की पंचायत और ग्राम समिति के सदस्य बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे. इस दौरान पुलिस ने उन्हें परिसर के बाहर ही रोक दिया. बाद में ग्रामीणों की मांग पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उनसे मिलने पहुंचे. ग्रामीणों ने गांव में फैले डर और पुलिस की धीमी जांच पर नाराजगी जताई.

हम लोग 2 शिकायत लेकर आए हैं एक तो मासूम बच्ची के शव सिर गायब होने के मामले में अब तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई है वहीं दूसरा ये कि चौकी प्रभारी गांव वालों पर ही दबाव बना रही है. चौकी प्रभारी हमें नहीं चाहिए उसे हटाना होगा- सरपंच

पुलिस ने बनाई विशेष जांच टीम

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने कहा कि पुलिस पहले से इस मामले की जांच कर रही है. घटना के बाद कुछ समय तक गांव में कैंप लगाकर जांच की गई थी. अब ग्रामीणों की मांग को देखते हुए एक विशेष टीम बनाई गई है, जो पूरे मामले की दोबारा जांच करेगी. पुलिस के अनुसार मामला अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र से जुड़ा हो सकता है.

ग्रामीण ज्ञापन लेकर आए थे उसे पुलिस अधीक्षक तक पहुंचाया गया है. सिर गायब होने के मामले में पहले से टीम लगी हुई है अब विशेष टीम भी गठित कर रहे हैं- मोनिका ठाकुर, ASP

अब आंगा देव की शरण में जाएंगे ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि अब वे गांव में आंगा देव को बुलाकर पूजा और धार्मिक प्रक्रिया कराएंगे. छत्तीसगढ़ की परंपरा में आंगा देव को विशेष शक्ति वाला देव माना जाता है. ग्रामीणों ने इसके लिए पुलिस से सुरक्षा देने की मांग भी की है.

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