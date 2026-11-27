महतारी वंदन योजना में बड़ी लापरवाही, जीवित महिला को मृत बताकर थमाया 14 हजार रुपये रिकवरी का नोटिस
महतारी वंदन की हितग्राहियों को पैसा रिकवरी का नोटिस मिलने के बाद पूरा परिवार तनाव में है. दानवीर साहू की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 10:09 AM IST
बालोद: छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना में बालोद जिले के अधिकारियों की बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है. महिला एवं बाल विकास विभाग ने कुछ पात्र महिलाओं को अपात्र घोषित करते हुए पिछले 14 महीनों में मिली 14,000 रुपये की राशि लौटाने का नोटिस जारी किया है. हैरानी की बात यह है कि विभाग ने जीवित महिला को कागजों में मृत बता दिया है.
'साहब, मैं जिंदा हूं': उमा कोमिया की गुहार
ग्राम भेड़िया नवागांव निवासी मितानिन कार्यकर्ता उमा कोमिया को परियोजना अधिकारी कार्यालय, बालोद से जारी नोटिस में 'मृत हितग्राही' दर्शाते हुए खाते में गई राशि वापस करने को कहा गया है. उमा ने बताया कि उनके पति जनपद कार्यालय में सचिव थे, लेकिन कुछ वर्षों से पैरालाइज्ड हैं. इस योजना से मिलने वाली राशि परिवार के लिए बड़ा सहारा थी. अब नोटिस मिलने के बाद पूरा परिवार तनाव में है और उमा खुद को जीवित साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं.
|महतारी वंदन का पैसा 14 हजार रुपये वापस करने का नोटिस भेजे हैं. मैं यहीं बताने आई हूं कि मैं जीवित हूं और मुझे मृत घोषित कर दिए हैं. उसी के लिए कार्यालय आई हूं - उमा कोमिया, हितग्राही, भेड़िया नवांगांव
बेटी की शादी के बाद मां को किया अपात्र
इसी तरह का एक अन्य मामला राजेश्वरी बाई का है. विभाग ने उनकी राशि यह कहकर बंद कर दी और रिकवरी नोटिस थमा दिया कि उनकी बेटी सरकारी नौकरी में है. राजेश्वरी बाई का तर्क है कि बेटी का विवाह हो चुका है और उसकी नौकरी का लाभ अब उसके ससुराल को मिल रहा है, ऐसे में उन्हें योजना से वंचित करना गलत है.
|बेटी नौकरी करती है. शादी के बाद ससुराल चली गई है. नोटिस भेजे हैं कि पैसे वापस मांगने का नोटिस भेजा है. हम गरीब है कहां से पैसे वापस करेंगे - राजेश्वरी, हितग्राही, भेड़िया नवांगांव
|मामला बालोद परियोजना का है. किन परिस्थितियों में नोटिस जारी हुआ और त्रुटि कहां हुई, इसकी जानकारी मंगाकर जांच की जा रही है-अमित सिन्हा, जिला कार्यक्रम अधिकारी
अधिकारियों ने जांच की कही बात
पीड़ित महिलाओं का कहना है कि वे पूरी तरह पात्र हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे 14 हजार रुपये लौटा सकें. मामले पर जिला कार्यक्रम अधिकारी अमित सिन्हा ने कहा,