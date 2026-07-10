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छत्तीसगढ़ के बालोद में चंदन पेड़ों की चोरी, महर्षि मुक्तानंद आश्रम से 5 लाख के बेशकीमती पेड़ पार

रात के अंधेरे का फायदा उठाकर 5 कीमती चंदन के पेड़ों को आरोपियों ने काटा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बालोद: जिले में बेशकीमती पेड़ चोरी का मामला सामने आया है. यहां चोरों ने एक पवित्र आश्रम को अपना निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के बेशकीमती चंदन के पेड़ों पर हाथ साफ कर दिया है. मामला बालोद थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले ग्राम हथौद का है, जहां स्थित महर्षि मुक्तानंद आश्रम के परिसर से अज्ञात चोरों ने चंदन के हरे-भरे पेड़ काट लिए और फरार हो गए.

खेतों में उगाए गए थे चंदन के वृक्ष

मिली जानकारी के अनुसार, महर्षि मुक्तानंद आश्रम परिसर में ही सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल भी संचालित होता है. इसी परिसर के पिछले हिस्से में आश्रम प्रबंधन द्वारा खेती की जाती है, जहां सुरक्षा के बीच चंदन के पेड़ उगाए गए थे. चोरों ने इन्हीं खेतों में सेंध लगाई और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर 5 कीमती चंदन के पेड़ों को काटकर ले उड़े. आश्रम प्रबंधन के अनुसार, चोरी किए गए इन पेड़ों की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 5 लाख रु आंकी जा रही है.

पहले भी हो चुकी है चोरी, चोरों के हौसले बुलंद

घटना के बाद आश्रम परिसर और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है. मामले की जानकारी देते हुए आश्रम के प्रधानाचार्य आचार्य पवन साहू ने बताया, कुछ वर्षों पहले भी हमारे आश्रम से 10 चंदन के वृक्षों की चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस आज तक उन चोरों का सुराग नहीं लगा पाई. अब बचे हुए पेड़ों में से फिर 5 पेड़ चोरी हो गए हैं. हमारी मांग है कि पुलिस इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों की पुनरावृत्ति न हो.

महर्षि मुक्तानंद आश्रम से 5 लाख के बेशकीमती पेड़ पार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस जांच में जुटी, लोगों में भारी आक्रोश

इस सनसनीखेज चोरी के बाद आश्रम प्रबंधन ने बालोद थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है. वहीं, पवित्र आश्रम परिसर में बार-बार हो रही इस तरह की वारदातों से स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.