फेमस होने और फॉलोअर बढ़ाने की चाहत में लहराने लगे चाकू, गलियां देते हुए REEL बनाई, पुलिस ने निकाली हेकड़ी
इंस्टाग्राम पर हथियार लहराना 3 युवकों को भारी पड़ गया. बालोद जिले के गुंडरदेही पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 8, 2026 at 4:41 PM IST
बालोद: जिले में इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए हाथों में चाकू लेकर लहराने और गाली-गलौज करने वाले तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. तीनों युवकों ने खुद ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें वे खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे थे.
पुलिस ने लिया संज्ञान: जैसे ही यह वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया, मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने युवकों की पहचान की और उन्हें हिरासत में लिया. इसके बाद आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई.
गिरफ्तार किए गए युवक: पुलिस के अनुसार, तीनों युवक गुण्डरदेही थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं-
- लक्की बिझेकर, उम्र – 18 वर्ष, पिता – यसवंत बिझेकर,निवासी – शीतलापारा, गुण्डरदेही
- संस्कार सोनी, उम्र – 23 वर्ष, पिता – मनेश सोनी, निवासी – कौशल महाविद्यालय के पास, गुण्डरदेही
- पदुम भारती गोस्वामी, उम्र – 24 वर्ष, पिता – दुर्गा भारती, निवासी – वार्ड नंबर 04, गुण्डरदेही
प्रतिबंधित हथियार बरामद: पुलिस ने युवकों के पास से पूरी तरह प्रतिबंधित हथियार बरामद किए हैं. सभी हथियारों को जब्त कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
सोशल मीडिया का उपयोग कानून के दायरे में रहकर करें, हथियारों और गलत पोस्ट से दूर रहें. कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.- योगेश पटेल, SP बालोद
इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर स्टंट, हथियार प्रदर्शन और कानून तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.