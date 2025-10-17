ETV Bharat / state

स्वास्थ्य विभाग के दो बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, 50 हजार रुपए की थी डिमांड

वाहन चालक से सर्विस बुक वेरिफिकेशन के लिए रिश्वत मांगी गई थी.

Balod bribery
बालोद स्वास्थ्य विभाग में रिश्वतखोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 17, 2025 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: बालोद स्वास्थ्य विभाग में बड़ी घूसखोरी का भंडाफोड़ हुआ है. एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सहायक ग्रेड-2 युगल किशोर साहू और सुरेंद्र कुमार सोनकर को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है. आरोप है कि दोनों ने वाहन चालक से सर्विस बुक सत्यापन और एरियर भुगतान के लिए 50 हजार रुपये की मांग की थी.

जाल बिछाकर की कार्रवाई: शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई एसीबी रायपुर की टीम ने गुरुवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में ही जाल बिछाकर की. दोनों आरोपी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत गिरफ्तार हुए हैं और एसीबी की कार्रवाई जारी है. आपको बता दें कि इससे पहले भी सुरेन्द्र सोनकर काफी विवादों में रहे. विभागीय जांच के बाद उन्हें सस्पेंड रहना पड़ा था.

Balod bribery
स्वास्थ्य विभाग के रिश्वतखोर बाबू (ETV Bharat Chhattisgarh)

पहले ले चुके हैं एडवांस: एसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने बताया कि दोनों बाबू पहले ही 20 हजार रुपए एडवांस के रूप में ले चुके थे. बाकी के 30 हजार गुरुवार को देने के लिए कहा गया था. एसीबी की टीम ने शिकायत की पुष्टि के बाद ट्रैप की योजना बनाई. जैसे ही आरोपी बाबू, प्रार्थी से दूसरी किश्त के रूप में 15-15 हजार रुपए (कुल 30 हजार रुपए) ले रहे थे, टीम ने उन्हें मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया. एसीबी अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

लाइव छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर, 210 माओवादियों ने 153 हथियारों के साथ किया आत्मसमर्पण
नक्सलियों का ऐतिहासिक सरेंडर, 210 नक्सली समाज की मुख्यधारा में लौटे, पूना मारगेम का बड़ा असर
बस्तर में नक्सल सरेंडर का बनेगा इतिहास, 200 से ज्यादा माओवादी आज सरकार के सामने डालेंगे हथियार

TAGGED:

ACB RAID IN BALOD
बालोद
बालोद स्वास्थ्य विभाग रिश्वतखोरी
BALOD HEALTH DEPARTMENT BRIBERY
BALOD BRIBERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.