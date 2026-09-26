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मूसलाधार बारिश से बेहाल बालोद, सैकड़ों घरों में भरा पानी, जायजा लेने फील्ड पर उतरे विधायक कुंवर सिंह निषाद

ग्रामीण अंचलों से लेकर मुख्य मार्गों तक बाढ़ की स्थिति बनी, सिकोसा के पास स्टेट हाईवे बंद

Balod flood ground report
ग्रामीण अंचलों से लेकर मुख्य मार्गों तक बाढ़ की स्थिति बनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2026 at 8:24 PM IST

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बालोद: जिले में बीते 48 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. नदी-नाले उफान पर हैं और ग्रामीण अंचलों से लेकर मुख्य मार्गों तक बाढ़ की स्थिति बन गई है. सबसे गंभीर असर गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां प्रमुख मार्गों पर पानी भरने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है.

सिकोसा के पास स्टेट हाईवे बंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जान जोखिम में डाल रहे राहगीर

बारिश के कारण बालोद-दुर्ग-रायपुर स्टेट हाईवे पर सिकोसा के पास स्थित नाला पूरे उफान पर बह रहा है. पुलिया के ऊपर तेज बहाव के चलते मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. प्रशासन की ओर से की गई शुरुआती बैरिकेडिंग के बावजूद कई राहगीर लापरवाही दिखाते हुए और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. लोग उफनते नाले को पार करने की कोशिश करते दिखे. स्थानीय पुलिस और प्रशासन को आवाजाही रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है.

प्रशासनिक अमले के साथ फील्ड में उतरे विधायक

गंभीर स्थिति को देखते हुए गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद तत्काल प्रशासनिक टीम के साथ आसपास के क्षेत्रों का जायजा लेने निकले. उन्होंने प्रभावित गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया. इस दौरान विधायक ने प्रशासनिक तैयारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कई संवेदनशील और खतरनाक स्थानों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है.

Balod flood ground report
जायजा लेने फील्ड पर उतरे विधायक कुंवर सिंह निषाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विधायक ने रखी मांग

विधायक कुंवर सिंह निषाद ने प्रशासन से आपातकालीन समीक्षा बैठक कर तत्काल युद्धस्तर पर राहत कार्य शुरू करने कहा. उन्होंने मीडिया के जरिए मांग रखी कि क्षेत्र के सभी छोटे-बड़े नालों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ मजबूत बैरिकेडिंग की जाए ताकि जनहानि न हो. बाढ़ से बेघर हुए और प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित भवनों में ठहराया जाए. सभी प्रभावितों के लिए भोजन, शुद्ध पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंध किया जाए.

सैकड़ों परिवार बेघर होने की कगार पर

निचले इलाकों और बस्तियों में जलभराव की वजह से स्थिति चिंताजनक हो गई है. कई गांवों में पानी रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर चुका है. ग्रामीणों के घरों में रखा अनाज, गृहस्थी का सामान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का सरकारी राशन भीगकर बर्बाद हो चुका है. पानी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण सैकड़ों गरीब परिवारों के सिर से छत छिनने का खतरा पैदा हो गया है और वे सुरक्षित ठिकानों की तलाश में मजबूर हैं.

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