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मानसून से पहले खाद पर सियासत, बालोद में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष ने कहा- पर्याप्त स्टॉक है, कांग्रेस बोली- किसान परेशान

खेती की तैयारी में जुटे किसान, खाद की उपलब्धता बना मुद्दा, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने सत्ता पक्ष के दावों को हास्यास्पद बताया.

Balod Fertilizer Issue
खेती की तैयारी में जुटे किसान, खाद की उपलब्धता बना मुद्दा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 10, 2026 at 4:50 PM IST

3 Min Read
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बालोद: जिले में मानसून की शुरुआत से पहले किसान खेती-किसानी की तैयारियों में जुट गए हैं. इस बीच खाद की उपलब्धता को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है. कई किसान सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं और खाद की कमी की शिकायत कर रहे हैं. इसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है.

मानसून से पहले खाद पर सियासत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खाद की कोई कमी नहीं, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध : प्रीतपाल बेलचंदन

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन ने कहा कि किसानों के लिए खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और लगातार आपूर्ति की जा रही है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां और खाड़ी देशों में चल रहे तनाव के बावजूद किसानों को पहली बार खाद डालने के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है. आगे की जरूरतों को देखते हुए भी खाद की आपूर्ति जारी रहेगी और जिले में खाद की कमी जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी.

कांग्रेस सरकार केंद्र में इतने सालों तक रही लेकिन कभी भी खाद के उत्पादन की कल्पना तक नहीं की. अब मोदी सरकार ने उर्वरक उत्पादन बढ़ाने और कंपनियों की क्षमता में वृद्धि करने पर काम किया है, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है.- प्रीतपाल बेलचंदन, अध्यक्ष JSKB

कांग्रेस का पलटवार, किसानों को हो रही परेशानी

वहीं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने सत्ता पक्ष के दावों को हास्यास्पद बताया. उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है, लेकिन कांग्रेस शासनकाल में कभी खाद और बीज की ऐसी कमी नहीं हुई. हिरवानी ने कहा कि जब देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की जरूरत थी, तब किसानों को पर्याप्त खाद और संसाधन उपलब्ध कराए गए थे. उन्होंने सरकार से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने और किसानों के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की.

अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर मढ़ना बंद कीजिए और पर्याप्त व्यवस्था कराइये. 12 साल पहले कांग्रेस की सरकार में कभी भी खाद बीज की कमी नहीं हुई थी- चंद्रेश हिरवानी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस

निजी दुकानों की ओर बढ़ रहा किसानों का रुख

कांग्रेस का आरोप है कि जिले में खाद की उपलब्धता को लेकर गंभीर समस्या बनी हुई है. किसान लगातार परेशान हैं और सोसाइटियों में खाद नहीं मिलने पर निजी दुकानों का रुख कर रहे हैं. हालांकि वहां भी पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं है.

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