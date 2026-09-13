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डौंडी एकलव्य विद्यालय में छात्र की संदिग्ध मौत, बालोद जिले के तीनों विधायकों ने की न्यायिक जांच की मांग, पीड़ित परिवार से मिले

एकलव्य स्कूल के 10वीं के छात्र का शव हॉस्टल में फंदे पर लटका मिला, परिस्थितियों के चलते परिजनों को शक

STUDENT SUSPICIOUS DEATH BALOD
डौंडी एकलव्य विद्यालय में छात्र की संदिग्ध मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2026 at 11:48 AM IST

4 Min Read
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बालोद: एकलव्य स्कूल हॉस्टल में 10वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध मौत के बाद जिले के तीनों कांग्रेस विधायकों ने इसकी उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. डौंडी स्थित आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में 10वीं कक्षा के मेधावी छात्र विनय कुमार का शव फंदे पर लटका मिला था. शनिवार को विधायक कुंवर सिंह निषाद, संगीता सिन्हा और अनिला भेड़िया उनके परिवार से मिलने पहुंचे.

बालोद जिले के तीनों विधायकों ने की न्यायिक जांच की मांग, पीड़ित परिवार से मिले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला?

यह घटना उस समय सामने आई जब हॉस्टल के अन्य सभी छात्र सुबह की पीटी के लिए मैदान में गए हुए थे. जब छात्र वापस लौटे, तब विनय की संदिग्ध हालत में लाश बरामद हुई. अचानक हुई इस दुखद घटना ने स्कूल प्रबंधन, हॉस्टल सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. होनहार आदिवासी छात्र की इस तरह हुई मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और ग्रामीणों में व्यवस्था के खिलाफ गहरा रोष व्याप्त है.

मामला आत्महत्या का न लगकर अत्यंत संदेहास्पद प्रतीत होता है, इसलिए इसकी तह तक जाने के लिए मजिस्ट्रेट जांच की मांग करते हैं.- संगीता सिन्हा, विधायक

मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम की घटना है. परिजन 2 दिन पहले ही छात्र से मिलकर आए थे, विषय चयन पर भी बात हुई थी तो ऐसे में ये घटना संदेह तो पैदा करती है- कुंवर सिंह निषाद, विधायक

सुबह-सुबह ऐसी हरकत कोई बच्चा करे ये विश्वास नहीं हो रहा, वो भी समझदार पढ़ने वाला बच्चा था, आगे क्या करना है उसका भी प्लान था तो शंका तो है और इसकी जांच होनी चाहिए- अनिला भेड़िया, पूर्व मंत्री एवं विधायक

न्याय दिलाने संकल्प

मामले की गंभीरता को देखते हुए बालोद जिले के तीनों कांग्रेस विधायकों ने पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय दिलाने का संकल्प लिया है. डौंडीलोहारा विधायक एवं पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया, गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद और संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा संयुक्त रूप से डौंडीलोहारा ब्लॉक के ग्राम रीवागहन पहुंचे, जो कि मृतक विनय कुमार का गृह ग्राम है. तीनों जनप्रतिनिधियों ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और पूरी घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली.

नहीं था मानसिक तनाव

परिजनों से चर्चा के दौरान यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि विनय किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या अवसाद में नहीं था. वह पढ़ाई में बेहद होनहार था और घटना से कुछ ही समय पहले उसने अपने पिता से 10वीं के बाद आगे के विषयों के चयन और अपने करियर को लेकर बेहद सकारात्मक बातचीत की थी.

परिजनों के मुताबिक उसे हॉस्टल अथवा स्कूल में भी किसी तरह की प्रत्यक्ष परेशानी नहीं थी. ऐसे में एक प्रतिभाशाली और भविष्य को लेकर उत्साहित छात्र का अचानक इस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटक जाना कई अनसुलझे सवाल छोड़ता है.

निष्पक्ष जांच की मांग

विधायकों ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए निष्पक्ष न्यायिक जांच की पुरजोर मांग की है. गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि परिस्थितियां पूरी तरह संदिग्ध हैं, इसलिए वे विधानसभा में विशेष जांच कमेटी गठित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा करेंगे. साथ ही जिला पुलिस प्रशासन से मिलकर त्वरित और पारदर्शी जांच की मांग की जाएगी. पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने भावुक होते हुए कहा कि एक होनहार बेटे को खोने वाले इस गरीब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता, वे शांत नहीं बैठेंगे.

आदिवासी छात्र की मौत का मामला

संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी आदिवासी छात्र की इस तरह संदिग्ध मौत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि तीनों विधायक मिलकर शासन को पत्र लिखेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो वे स्वयं भी एक स्वतंत्र जांच दल बनाकर सच सामने लाएंगे. विधायकों ने एक सुर में कहा कि आवासीय विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और भविष्य में किसी अन्य मासूम के साथ ऐसी अनहोनी न हो, इसके लिए हॉस्टल प्रबंधन की जवाबदेही तय कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

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