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बालोद जिले के निजी स्कूल में DEO का औचक निरीक्षण, नियमों की अनदेखी पर निर्मला विद्यालय को नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब

क्षेत्र के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान निर्मला स्कूल में डीईओ का औचक छापा, सरकारी योजनाएं छात्रों तक पहुंचाने के निर्देश

Nirmala School DEO inspection
बालोद जिले के निजी स्कूल में DEO का औचक निरीक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 20, 2026 at 1:24 PM IST

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बालोद. जिले के प्रतिष्ठित निजी स्कूल निर्मला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिला शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. डीईओ दीपक दुबे के नेतृत्व में टीम ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान शासन के दिशा-निर्देशों, अनिवार्य शैक्षणिक मापदंडों को लेकर कमियां पाई गई. इस पर डीईओ ने स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर बिंदुवार स्पष्टीकरण पेश करने के आदेश दिए हैं.

नियमों की अनदेखी पर निर्मला विद्यालय को नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अनियमितताओं की शिकायतें

विभागीय सूत्रों के अनुसार, निर्मला सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा तय मानकों की अनदेखी किए जाने की शिकायतें मिल रही थी. सरकारी आदेशों और छात्रहित की अनिवार्य योजनाओं को भी नजरअंदाज करने का आरोप था. इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी दीपक दुबे अपनी विशेष टीम के साथ बिना किसी पूर्व सूचना के विद्यालय पहुंचे.

DEO ने प्रबंधन की लगाई क्लास

निरीक्षण के दौरान डीईओ दीपक दुबे ने विद्यालय के प्रशासनिक रिकॉर्ड, शैक्षणिक गतिविधियों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की. जब कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नियमों का पालन मौके पर नदारद मिला, तो अधिकारी ने विद्यालय के प्राचार्य सहित संपूर्ण मैनेजमेंट स्टाफ को फटकार लगाई.

सरकारी योजनाएं छात्रों को पूरी तरह मिले- DEO

उन्होंने कहा कि स्कूल सिर्फ व्यावसायिक लाभ कमाने का जरिया नहीं हो सकते. सरकार की मंशा के अनुसार जो योजनाएं, नीतियां और संदेश जमीनी स्तर पर विद्यार्थियों तक पहुंचने चाहिए, उन्हें स्कूल की ओर से पहुंचाना होगा. बच्चों के शैक्षणिक अधिकारों और कल्याण से जुड़ी योजनाओं में किसी भी तरह की कोताही असहनीय है.

हम चाहते हैं कि बच्चे जागरूक हो, सरकारी योजनाएं के बारे में जानें और उसका लाभ लें. इसी का निरीक्षण करने हम आए हैं. अगर ये लागू नहीं होते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी- दीपक दुबे, जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद

जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासन के दिशा-निर्देश सभी स्कूलों के लिए बाध्यकारी हैं. योजनाएं सभी निजी व शासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होती हैं. फिलहाल स्कूल प्रबंधन को नोटिस थमाते हुए 72 घंटे की समय सीमा दी है.

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