बालोद जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, संदिग्ध ईमेल की भी जांच

कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने तुरंत इसकी जानकारी प्रशासन, पुलिस और बार काउंसिल को दी. सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और वकील व अन्य लोग सुरक्षित बाहर निकल गए. वहीं न्यायाधीशों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पर विश्राम गृह में बैठाया.

बालोद: जिला एवं सत्र न्यायालय को सोमवार सुबह करीब 10 बजे एक संदिग्ध ईमेल मिला, जिसमें कोर्ट परिसर और मुख्य न्यायाधीश के चेंबर को उड़ाने की धमकी दी गई थी. ईमेल मिलते ही कोर्ट प्रशासन में हड़कंप मच गया.

कोर्ट परिसर को किया गया सील

सुरक्षा को देखते हुए पूरे कोर्ट परिसर को सील कर दिया गया. आसपास के इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई और आवाजाही रोक दी गई. एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड सहित सभी आपातकालीन सेवाओं को मौके पर बुलाया गया.

संदिग्ध ईमेल की जांच शुरू

जानकारी के मुताबिक कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर sourav_biswas@hotmail.com आईडी से यह संदिग्ध ईमेल आया था. इसके बाद पुलिस ने ईमेल को ट्रेस करने की जांच शुरू कर दी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे.

बम निरोधक दस्ते ने की जांच

फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता करीब दोपहर 1 बजे तक कोर्ट परिसर में जांच करता रहा. लगभग चार घंटे तक पूरे इलाके को सील रखा गया और तहसील कार्यालय को भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया.

स्थिति अब पूरी तरह सुरक्षित

करीब 2:15 बजे जांच पूरी होने के बाद टीम बाहर आई और सभी रास्तों को खोल दिया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक Monika Thakur ने बताया कि ईमेल के जरिए धमकी मिली थी, जिसकी जांच की जा रही है. फिलहाल कोर्ट परिसर और पूरी बिल्डिंग सुरक्षित है और कोई खतरा नहीं है.