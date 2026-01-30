बालोद में शराब दुकान बंद कराने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता, पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी के अपमान का आरोप
महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकान बंद नहीं होने पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने कहा कि सरकार गोडसे को सम्मान दे रही.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 30, 2026 at 1:46 PM IST
बालोद: शहर के गंजपारा स्थित कंपोजिट शराब दुकान पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. शराब दुकान बंद करने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस ने महात्मा गांधी के अपमान का आरोप लगाया. प्रदर्शन को देखते हुए ग्राहक भी बाहर निकल आए.
पुण्यतिथि पर दुकान बंद नहीं करने पर हंगामा
प्रदर्शन के चलते पुलिस महकमा भी दलबल के साथ पहुंच गया. कांग्रेस का कहना है कि हर बार 30 जनवरी को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब की दुकानों को बंद रखा जाता था लेकिन इस बार प्रशासन और सरकार ने शराब दुकानों को खुला रखा है. इसी का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है.
'सरकार को शराब दुकान से प्रेम'
प्रदर्शन के दौरान आबकारी अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है. उनकी जन्म जयंती और पुण्यतिथि पर हमेशा सरकार उनके सम्मान में शराब की दुकानों और मांस मदिरा दुकानों को बंद रखी थी लेकिन आज यह छत्तीसगढ़ राज्य का काला अध्याय है यहां पर कहीं भी शराब की दुकान बंद नहीं है बल्कि सरकार को शराब की दुकानों से इतना प्रेम है कि उनका बस चले तो रात में भी शराब की दुकान खुला रखें.
यह लड़ाई विचारधारा की है, वैसे तो सरकारी कहती है कि राष्ट्रपिता के दिखाए मार्ग पर हमें चलना चाहिए लेकिन आज यह गोडसे को सम्मान दे रहे हैं- चंद्रेश हिरवानी, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी
सरकार यदि महात्मा गांधी के साथ होती तो दुकानें बंद रहती लेकिन शायद आज सरकार गोड़से के साथ है. हम महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं और इसका हम विरोध कर रहे हैं. शराब दुकान हमेशा से 30 जनवरी को बंद रहती थी आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुकानों को खोलना पड़ रहा है- जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत बोकडे़
कांग्रेसियों को प्रदर्शन को देखते हुए तहसीलदार और जिला आबकारी विभाग की टीम वहां पहुंची लेकिन कांग्रेसी भी दुकान बंद कराने की जिद पर अड़े रहे. शराब दुकान के बाहर जमकर नारेबाजी की गई.