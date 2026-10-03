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मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने और गिरफ्तारी की मांग, बालोद में कांग्रेस का निर्वाचन आयोग पर हमला

मतदाता सूची में विसंगतियों, ईवीएम की विश्वसनीयता और चुनावी पारदर्शिता के मुद्दों पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Balod Congress Press Conference
बालोद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2026 at 8:35 PM IST

3 Min Read
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बालोद: जिला कांग्रेस कमेटी बालोद द्वारा 'लोकतंत्र बचाओ सप्ताह' के तहत पत्रकारवार्ता का आयोजन किया गया. प्रेसवार्ता में कांग्रेस नेताओं ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए. साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल पद से हटाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की. प्रेस वार्ता में बताया गया कि बालोद जिले के 55 हजार मतदाताओं के नाम काटे गए हैं.

13.30 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप

जिला कांग्रेस कमेटी बालोद के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा कि हालिया घटनाक्रमों और सार्वजनिक रिपोर्टों ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान देश भर से लगभग 13 करोड़ 30 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 326 (सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार) का स्पष्ट उल्लंघन है.

बालोद में कांग्रेस का हमला (ETV BHARAT)

पार्टी मतदाता सूची में विसंगतियों, ईवीएम की विश्वसनीयता और चुनावी पारदर्शिता के मुद्दों को संसद से लेकर सड़क तक मजबूती से उठा रही है. चुनाव आयोग के भीतर भी मतभेद सामने आए हैं, जहां निर्वाचन आयुक्तों द्वारा फॉर्म-6 में किए गए बदलावों पर सवाल उठाए गए हैं.- चंद्रेश हिरवानी, जिला अध्यक्ष

संगीता सिन्हा ने की गिरफ्तारी की मांग

संजारी बालोद विधायक एवं प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष संगीता सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान पर टिकी है. यदि मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर ही संशय पैदा हो जाए, तो यह पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तत्काल पद से हटाकर गिरफ्तार किया जाए. निर्वाचन आयोग की संपूर्ण कार्यप्रणाली की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए.

balod congress on CEC
चुनावी पारदर्शिता के मुद्दों पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मतदाता सूची से हटाए गए सभी वैध नामों की समीक्षा कर पात्र नागरिकों के मताधिकार की बहाली की जाए. SIR प्रक्रिया से जुड़े सभी प्रशासनिक और संवैधानिक संशयों का पारदर्शी समाधान निकाला जाए.- संगीता सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस एवं विधायक

संघर्ष जारी रहेगा- सिन्हा

विधायक सिन्हा ने दोहराया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर मंच पर संघर्ष जारी रखेगी. इस पत्रकारवार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रामजी भाई पटेल और पुरुषोत्तम पटेल, महामंत्री शंभू साहू, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बालोद शहर अध्यक्ष अंचल प्रकाश साहू, ब्लॉक ग्रामीण अध्यक्ष नरेंद्र सिन्हा, वैभव शर्मा, कमल टुवानी, देवेंद्र साहू तथा सुनील मंडावी सहित कई प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

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