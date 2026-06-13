ETV Bharat / state

बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा का बड़ा आदेश, जिला कार्यालय के पास धारा 163 लागू

प्रशासन के मुताबिक, विभिन्न संगठनों के लोग ज्ञापन सौंपने के बहाने जिला कार्यालय परिसर में घुस जाते हैं. इससे सरकारी काम में बाधा होती है.

Balod Collector Divya Umesh Mishra
बालोद कलेक्टर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 13, 2026 at 10:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: संयुक्त जिला कार्यालय परिसर और उसके आस पास के क्षेत्रों में अब बिना अनुमति के भीड़ जुटाना या प्रदर्शन करना भारी पड़ सकता है. कानून व शांति व्यवस्था, लोक सुरक्षा और सरकारी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने एक बड़ा आदेश जारी किया है. इसके तहत कलेक्ट्रेट परिसर और उसके 500 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है. यह आदेश 12 जून से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा.

क्यों लिया गया यह फैसला?

प्रशासन के मुताबिक, अक्सर विभिन्न संगठनों या दलों के 20 से 25 या उससे अधिक लोग ज्ञापन सौंपने के बहाने जिला कार्यालय परिसर में प्रवेश कर जाते हैं. इस दौरान भारी शोर शराबा और नारेबाजी होती है, जिससे न केवल कार्यालय की शांति भंग होती है, बल्कि शासकीय कार्यों में भी व्यवधान उत्पन्न होता है. कई बार कलेक्ट्रेट परिसर में ही कानून-व्यवस्था बिगड़ने जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है. इसी माहौल को रोकने और आम लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर यह सख्त कदम उठाया गया है.

Balod Collector Divya Umesh Mishra
बालोद जिला संयुक्त कार्यालय (ETV Bharat Chhattisgarh)

इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

  • एक जगह 4 से ज्यादा लोग नहीं होंगे जमा: कलेक्ट्रेट के 500 मीटर के दायरे में किसी भी जगह पर 4 या उससे ज्यादा एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे.
  • रैली और धरने पर रोक: इस क्षेत्र में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना या हड़ताल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा
  • हथियार ले जाने की मनाही: ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति (चाहे उसके पास लाइसेंस ही क्यों न हो) विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र या धारदार हथियार लेकर नहीं चल सकेगा.हालांकि, धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी.
  • तोड़फोड़ और पुतला दहन पर सख्त मनाही: प्रदर्शन के दौरान शासकीय या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुतला दहन करना, टायर जलाकर रास्ता रोकना या जनता में दहशत फैलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

पहले लेनी होगी अनुमति, उल्लंघन पर होगी जेल

नए आदेश के मुताबिक यदि किसी संगठन को रैली, जुलूस या प्रदर्शन करना है, तो उन्हें पहले अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) या कार्यपालिक दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी. यह नियम सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, कर्मचारी संघों और आम जनता पर समान रूप से लागू होगा.

कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

कलेक्टर ने साफ किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या समूह इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

चिटफंड कंपनी में रकम दोगुना करने का झांसा देकर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, दो बुजुर्ग आरोपी गिरफ्तार
महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला 10 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार
रतनपुर के तालाब में मगरमच्छ, अंडों से निकले 6 बेबी क्रोकोडाइल

TAGGED:

DIVYA UMESH MISHRA
SECTION 163
बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा
धारा 163
BALOD COLLECTOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.